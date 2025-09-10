Ingresa al Concejo Deliberante en reemplazo de Martín del Frari. Guadalupe Biella era quién debía asumir la banca, pero también renunció a ella. Cabe destacar que Del Frari renunció para competir por la Defensoría del Pueblo.
Milagro 2025: Vaqueros invita a participar de la peregrinación a la Catedral
Será este domingo 14, en la previa a la Fiesta del Milagro. Partirán desde la Parroquia de Nuestra Señora de Aparecida a las 18 horas.Salta10/09/2025Mariana Frías
En diálogo con Aries, el padre de la Parroquia de Nuestra Señora de Aparecida, Martín Farfán, invitó a participar de la tradicional peregrinación de Vaqueros a la Catedral, en el marco del Milagro 2025.
“Salimos a las 18 horas el domingo 14 de septiembre. La invitación es que el que viene de otro lado también pueda acercar un alimento no perecedero”, expresó.
Farfán señaló que lo recaudado será destinado al merendero que funciona en la parroquia a la que asisten 250 personas.
“Es importantísimo enarbolar la bandera de la esperanza, estamos viviendo el año jubilar que para nosotros es fundamental. Nos invita a descubrirnos hermanos, a descubrirnos una iglesia en salida y en aprender a acompañar. Por eso en este año jubilar de “peregrinos de la esperanza” es importantísimo que caminemos y que crezcamos en sinodalidad juntos”, señaló.
Se trata de la implementación de corredores seguros para que las columnas que llegan desde distintos puntos del interior lo hagan sin dificultades. Habrá cortes, retenciones parciales y desvíos.
Durante el recorrido del local, las heces de roedores vivos y muertos, estaban en el depósito, salón de ventas, debajo de heladera exhibidora y dentro de cámara de frío.
El grupo de, ahora, 23 ciclistas, se acerca a la Capital, después de haber sorteado fríos extremos y jornadas completas de hasta 130 km seguidos. Esperan llegar el viernes a la Catedral.
Conmovido, Alejandro Tolaba relató en Aries que camina desde Santa Victoria Oeste para agradecer al Señor y la Virgen del Milagro por la sanación de su madre.
Los comerciantes reclamaron por soluciones antes los problemas que se presentaron tanto en seguridad como infraestructura en la manzana D de la feria.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
El titular del Ente Regulador, Carlos Saravia, denunció que la falta de ejecución de fondos internacionales por parte del Gobierno Nacional afecta proyectos clave como el PERMER, destinados a mejorar la provisión eléctrica en 200 escuelas rurales.