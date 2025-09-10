Milagro 2025: Vaqueros invita a participar de la peregrinación a la Catedral

En diálogo con Aries, el padre de la Parroquia de Nuestra Señora de Aparecida, Martín Farfán, invitó a participar de la tradicional peregrinación de Vaqueros a la Catedral, en el marco del Milagro 2025.

“Salimos a las 18 horas el domingo 14 de septiembre. La invitación es que el que viene de otro lado también pueda acercar un alimento no perecedero”, expresó.

Farfán señaló que lo recaudado será destinado al merendero que funciona en la parroquia a la que asisten 250 personas.

“Es importantísimo enarbolar la bandera de la esperanza, estamos viviendo el año jubilar que para nosotros es fundamental. Nos invita a descubrirnos hermanos, a descubrirnos una iglesia en salida y en aprender a acompañar. Por eso en este año jubilar de “peregrinos de la esperanza” es importantísimo que caminemos y que crezcamos en sinodalidad juntos”, señaló.