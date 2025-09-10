Transporte: El Gobierno nombra funcionarios en organismos que intentó cerrar

Urtubey con Cristina: “Nada se construye con odio”
Vialidad Nacional, la CNRT y la ANSV tienen nuevamente directores ejecutivos en funciones.Política10/09/2025
El Gobierno nacional designó directores de organismos vinculados al Transporte vial, tras el rechazo legislativo a los decretos delegados que propiciaban el cierre o la reconfiguración de las áreas dependientes del Ministerio de Economía.
La medida formalizada mediante una serie de decretos publicados este miércoles en el Boletín Oficial volvió a poner en funciones a los responsables de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), y nombró nuevos funcionarios para la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
De esta manera, por medio del Decreto 638/2025 se restituyó en sus funciones al abogado Federico Suleta al frente de la JST, mientras que a través del Decreto 639/2025 el ingeniero Marcelo Campoy fue restablecido en su puesto como titular de la DNV.
En el caso de la CNRT, el Decreto 640/2025 nombró como director al arquitecto Carlos Frugoni, en reemplazo del antiguo titular Edgar Pérez, y el Decreto 641/2025 asignó en la dirección de la ANSV al abogado Nicolás Dapena Fernández para ocupar el lugar que dejó Pedro Scarpinelli.
Las designaciones se dan luego de que el Congreso le ponga un freno a la intención gubernamental de cerrar y reestructurar Vialidad Nacional, junto con las áreas reguladoras del tránsito y la seguridad vial.
Esta decisión había sido anunciada por el vocero Manuel Adorni, al expresar en una conferencia que “el presidente Javier Milei, a través de un decreto que se va a publicar mañana, ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, y dos organismos más, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”.
La determinación del Ejecutivo se cristalizó a principios de julio mediante el Decreto 461/2025, que también impulsó la creación de la Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte en reemplazo de la CNRT. La Justicia frenó la medida por seis meses y a mediados de agosto el Parlamento la rechazó.
Como consecuencia de esto, los organismos se restablecieron y ahora el Gobierno volvió a asignar funcionarios a los cargos ejecutivos desestimando la reestructuración propuesta en un principio.
Cambios en el INTI, el INPI y Economía
Al mismo tiempo, se designaron nuevos responsables del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI), luego de que también el Congreso rechace los decretos que proponían su reestructuración.
Ahora, el Ejecutivo avanza con cambios en la conducción, al nombrar como presidente del Consejo Directivo del INTI al abogado Miguel Ángel Romero, luego de que se aceptara la renuncia del ingeniero Daniel Omar Horacio Afione, mediante el Decreto 642/2025.
En el caso del INPI, fue designado para asumir como nuevo titular el abogado Carlos María Gallo, cargo que comenzó a ocupar desde el 3 de septiembre, según lo informado en el mencionado texto oficial.
Por otro lado, también se produjo un cambio en el equipo de la cartera que conduce Luis Caputo, ya que la Secretaría Legal y Administrativa de Economía tiene nuevo Subsecretario Legal, el abogado Franco Germán Simon, tras la renuncia presentada por el abogado Alejandro Speroni, oficializada a través del Decreto 643/2025.
Con información de Noticias Argentinas
El candidato a senador nacional, Juan Manuel Urtubey, compartió un mensaje en sus redes sociales para pedir la unión de Salta y de la Patria.
