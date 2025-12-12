Fue detenida en Mashhad, a unos 680 kilómetros al noreste de Teherán. Se la llevaron mientras asistía a una ceremonia en honor de un abogado de derechos humanos que fue encontrado muerto.
Cayó el gobierno de Bulgaria tras semanas de protestas contra la corrupción y la llegada del euro
Ocurrió luego de varios días de protestas contra la corrupción y el presupuesto 2026 de aquel país. El país balcánico estaba a semanas de cambiar su moneda nacional, el lev, por el euro.El Mundo12/12/2025
“Antes de la votación de censura de hoy, el gobierno está dimitiendo“, declaró el primer ministro búlgaro Rosen Zhelyazkov a los periodistas en el parlamento.
La dimisión de la coalición minoritaria, liderada por el partido de centroderecha Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB), fue anunciada minutos antes de una votación de censura presentada por la oposición en el parlamento, debido a la mala gestión económica y apoyada por el creciente descontento público con la corrupción generalizada.
Semanas de protestas en Sofía
Durante la semana pasada y el miércoles, múltiples y multitudinarias protestas se llevaron a cabo en la capital búlgara, pidiendo la renuncia del gobierno. "Las decisiones de la Asamblea Nacional son significativas cuando reflejan la voluntad del pueblo”, indicó Zhelyazkov refiriéndose a las protestas antigubernamentales. “Queremos estar donde la sociedad espera que estemos”.
Luego de hacerse público múltiples casos de corrupción, la gota que colmó el vaso fue la presentación del presupuesto 2026, que por primera vez se realizó en Euros. Es habitual, que los países que se suman a la Eurozona, aumenten mucho sus impuestos, las contribuciones a la seguridad social y el gasto, para cumplir con los requisitos que exige la Unión Europea.
Según los organizadores de las protestas, la semana pasada se habían registrado más de 50.000 personas en el corazón de Sofía, y este miércoles las marchas habían duplicado ampliamente ese número, con un número cercano a los 110.000 asistentes, en una capital de 1.300.000 personas.
La oposición y muchos de los manifestantes, acusan al futuro ex primer ministro de cooperar con el político y oligarca búlgaro Delyan Peevski, para moldear la política local a los intereses de la oligarquía. Peevski, ya ha sido sancionado tanto por EEUU como por el Reino Unido.
“No tenemos dudas de que el gobierno recibirá apoyo en la próxima votación de censura. Sin embargo, las decisiones de la Asamblea Nacional son importantes cuando reflejan la voluntad del soberano”, señaló el primer ministro.
La dimisión se presentará formalmente el próximo viernes, ante el parlamento que debe votar para aceptarla. Luego, la segunda fuerza parlamentaria deberá formar un nuevo gobierno provisional, y de ser aprobado por dos tercios de la cámara, quedaría conformado. De no contar con mayoría de votos para la conformación del nuevo mando, la tercera fuerza tendrá la oportunidad de quedarse con el poder en Bulgaria.
El grupo islamista calificó el cambio diplomático como un “lamentable alejamiento” de la postura pro palestina y advirtió que la nueva política exterior boliviana “encubre los crímenes de guerra” israelíes.
Informe advierte sobre un déficit de 1.4 millones de trabajadores para cubrir el hueco dejado por las jubilaciones.
El mensaje, pregrabado durante la última semana de noviembre en Clarence House, será transmitido como parte de la campaña benéfica Stand Up to Cancer.
EE. UU. podría revisar cinco años de redes sociales a viajeros de países exentos de visaEl Mundo12/12/2025
La CBP propone exigir a visitantes de 42 países información detallada sobre actividad en redes, correos y familiares, en una medida que expertos califican de invasiva y peligrosa para la libertad de expresión.
Truphena Muthoni, de 22 años, superó su propio récord para protestar contra la deforestación y llamar la atención sobre la relación entre naturaleza y salud mental.
Orozco apuntó a Salta: “Es la cuarta provincia con mayor carga impositiva”
La legisladora criticó la presión fiscal provincial y municipal, acusó a los gobiernos locales de despilfarrar fondos en campañas y exigió que se ordenen antes de reclamar a Nación.
Tucumán propone un plan propio de monitoreo contra los vuelos narco; reunión clave con MonteolivaProvincias11/12/2025
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
Alertan por la proliferación de garrapatas y pulgas durante la temporada de calor y humedadSalud11/12/2025
Veterinario advierte que las garrapatas, pulgas y piojos pueden transmitir enfermedades graves y muchas veces silenciosas, por lo que recomiendan reforzar la prevención y el control en hogares y espacios donde circulan las mascotas.
River Plate firmó una actuación memorable en la Messi Cup (Sub 16) al golear 5-1 al Inter de Milán, asegurando así su pase a las semifinales.