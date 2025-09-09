La hoja de coca continúa en aumento: un cuarto de seleccionada cuesta $18000

En los últimos días, Un Mercado de Puertas Abiertas registró los sucesivos aumentos del precio de las hojas de coca, producto de las dificultades en la frontera con Bolivia, país productor de esta materia prima. Según comerciantes consultados, actualmente un cuarto de hoja de coca ronda los $13.000, mientras que la “seleccionada” puede llegar hasta los $18.000.

“Por el momento trato de mantener el precio en 13.000, pero se espera que esta situación se mantenga una o dos semanas más hasta que haya mayor disponibilidad. En mi caso, a la seleccionada ya no la traigo porque le digo el precio a la gente y se asusta”, explicó una vendedora.

La suba responde a la escasez generada por la situación política en Bolivia. La tensión y los controles fronterizos reducen el ingreso de hojas de coca, lo que impacta directamente en los precios locales.

Aun así, los consumidores siguen adquiriendo el producto, aunque en algunos casos reniegan por el valor. Según los vendedores del mercado San Miguel, se espera que los precios comiencen a estabilizarse paulatinamente una vez que se normalice el flujo desde el país vecino.