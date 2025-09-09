La hoja de coca continúa en aumento: un cuarto de seleccionada cuesta $18000

Pronostican lluvias para el día de la Procesión del Milagro
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia chaparrones durante la jornada en la que miles renovarán su devoción al Señor y la Virgen del Milagro.
La escasez generada por la situación política en Bolivia y los controles fronterizos impacta en los valores; un cuarto llega a $13.000 y la hoja seleccionada hasta $18.000.Salta09/09/2025Agustina Tolaba
En los últimos días, Un Mercado de Puertas Abiertas registró los sucesivos aumentos del precio de las hojas de coca, producto de las dificultades en la frontera con Bolivia, país productor de esta materia prima. Según comerciantes consultados, actualmente un cuarto de hoja de coca ronda los $13.000, mientras que la “seleccionada” puede llegar hasta los $18.000.
“Por el momento trato de mantener el precio en 13.000, pero se espera que esta situación se mantenga una o dos semanas más hasta que haya mayor disponibilidad. En mi caso, a la seleccionada ya no la traigo porque le digo el precio a la gente y se asusta”, explicó una vendedora.
La suba responde a la escasez generada por la situación política en Bolivia. La tensión y los controles fronterizos reducen el ingreso de hojas de coca, lo que impacta directamente en los precios locales.
Aun así, los consumidores siguen adquiriendo el producto, aunque en algunos casos reniegan por el valor. Según los vendedores del mercado San Miguel, se espera que los precios comiencen a estabilizarse paulatinamente una vez que se normalice el flujo desde el país vecino.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado oficializó la medida para predios del Instituto Nacional del Agua en Ezeiza y del INTA en Cerrillos, tras verificarse que resultaban innecesarios para la gestión de esos organismos.
Las anomalías detectadas son invisibles al ojo humano afecta la serie de pasaportes AAL y puede causar inconvenientes durante los procesos de control migratorio.
Más de 3000 efectivos recorrieron 45 kilómetros en la tradicional peregrinación de la novena del Señor y Virgen del Milagro, con el acompañamiento de autoridades y vecinos.
AMT convocó a una audiencia pública este 10 de septiembre. El último aumento que se implementó, para los colectivos del interior (no Saeta), fue en noviembre de 2024.
El coordinador de Asuntos Gremiales aclaró que los descuentos por días de paro y las licencias excedentes se ajustan a lo que establece la legislación y la jurisprudencia. Además, prometió control en otros gremios.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
El gobernador Gustavo Sáenz analizó en Aries el impacto electoral en Buenos Aires y cuestionó duramente al gobierno nacional por haber atacado a sus aliados y desatender al interior.
El país se prepara para renovar el Congreso con la implementación de la Boleta Única de Papel, un cambio que promete mayor transparencia y eficiencia en el proceso electoral nacional de octubre próximo.
Se estima que el proyecto, enviado por el Ejecutivo, sea debatido en la sesión de este martes. Prevé reforzar la oralidad y plantea cambios respecto al uso de la tecnología en los procesos.