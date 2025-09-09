Pasaportes con fallas: el RENAPER Salta ofrece un trámite sin costo en el aeropuerto

Pronostican lluvias para el día de la Procesión del Milagro
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia chaparrones durante la jornada en la que miles renovarán su devoción al Señor y la Virgen del Milagro.
Las anomalías detectadas son invisibles al ojo humano afecta la serie de pasaportes AAL y puede causar inconvenientes durante los procesos de control migratorio.
El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) informó sobre la detección de fallas en la tinta de seguridad de determinados pasaportes argentinos, lo que podría generar inconvenientes en controles migratorios al momento de viajar.
La anomalía, invisible al ojo humano, afecta a ejemplares de la serie AAL en los siguientes rangos:
AAL314778 – AAL346228
AAL400000 – AAL607599
AAL616000 – AAL620088
Los ciudadanos cuyos pasaportes se encuentren dentro de estos números deberán solicitar una verificación en el RENAPER o en el consulado argentino correspondiente.
En Salta, el control y la reposición sin costo se realizan en la oficina del RENAPER del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, de 8 a 13 horas. En caso de viajes urgentes, se podrá gestionar un pasaporte de emergencia.
Desde la Oficina del Registro Civil de Salta se mantiene una comunicación permanente con las autoridades nacionales y con los registros civiles de todo el país, a fin de garantizar soluciones inmediatas y acompañar a los ciudadanos que puedan verse afectados.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado oficializó la medida para predios del Instituto Nacional del Agua en Ezeiza y del INTA en Cerrillos, tras verificarse que resultaban innecesarios para la gestión de esos organismos.
La escasez generada por la situación política en Bolivia y los controles fronterizos impacta en los valores; un cuarto llega a $13.000 y la hoja seleccionada hasta $18.000.
Más de 3000 efectivos recorrieron 45 kilómetros en la tradicional peregrinación de la novena del Señor y Virgen del Milagro, con el acompañamiento de autoridades y vecinos.
AMT convocó a una audiencia pública este 10 de septiembre. El último aumento que se implementó, para los colectivos del interior (no Saeta), fue en noviembre de 2024.
El coordinador de Asuntos Gremiales aclaró que los descuentos por días de paro y las licencias excedentes se ajustan a lo que establece la legislación y la jurisprudencia. Además, prometió control en otros gremios.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
El gobernador Gustavo Sáenz analizó en Aries el impacto electoral en Buenos Aires y cuestionó duramente al gobierno nacional por haber atacado a sus aliados y desatender al interior.
El país se prepara para renovar el Congreso con la implementación de la Boleta Única de Papel, un cambio que promete mayor transparencia y eficiencia en el proceso electoral nacional de octubre próximo.
Se estima que el proyecto, enviado por el Ejecutivo, sea debatido en la sesión de este martes. Prevé reforzar la oralidad y plantea cambios respecto al uso de la tecnología en los procesos.