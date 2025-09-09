Pasaportes con fallas: el RENAPER Salta ofrece un trámite sin costo en el aeropuerto

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) informó sobre la detección de fallas en la tinta de seguridad de determinados pasaportes argentinos, lo que podría generar inconvenientes en controles migratorios al momento de viajar.

La anomalía, invisible al ojo humano, afecta a ejemplares de la serie AAL en los siguientes rangos:

AAL314778 – AAL346228

AAL400000 – AAL607599

AAL616000 – AAL620088

Los ciudadanos cuyos pasaportes se encuentren dentro de estos números deberán solicitar una verificación en el RENAPER o en el consulado argentino correspondiente.

En Salta, el control y la reposición sin costo se realizan en la oficina del RENAPER del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, de 8 a 13 horas. En caso de viajes urgentes, se podrá gestionar un pasaporte de emergencia.

Desde la Oficina del Registro Civil de Salta se mantiene una comunicación permanente con las autoridades nacionales y con los registros civiles de todo el país, a fin de garantizar soluciones inmediatas y acompañar a los ciudadanos que puedan verse afectados.