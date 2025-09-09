Educación reconoció la quita de tres licencias gremiales a Sitepsa: “Había una mala aplicación de la ley”

Por Aries, el coordinador de Asuntos Gremiales del Ministerio de Educación de Salta, Eduardo Costello, respondió a las críticas del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Salta (SiTEPSa) por las sanciones aplicadas a docentes que participaron en jornadas de protesta hace aproximadamente un mes y medio.

SiTEPSa había denunciado “una política claramente autoritaria, atravesada por ensañamiento y crueldad con los docentes”, además de cuestionar la restricción a la libre sindicalización y el derecho a huelga, así como los descuentos por inasistencias y la supresión de licencias gremiales.

Costello explicó que los descuentos aplicados a los días no trabajados no constituyen sanciones, sino “una consecuencia de la no prestación de tareas”, tal como establece la normativa y la jurisprudencia argentina. “El derecho a reclamar y el derecho a huelga es la no prestación de tarea para lograr conseguir una conquista superior. Lo que no significa que no corresponda el descuento del día no trabajado”, señaló.

El funcionario aclaró que los días convocados por autoconvocados se consideran faltas injustificadas y que, cuando la convocatoria proviene de un gremio legalmente constituido, corresponde descontar los días de paro conforme a la ley.

En relación a las licencias gremiales, Costello detalló que el Ministerio solo debía pagar una licencia por cada 1.000 afiliados del sindicato, tal como establece un decreto provincial de 2005. En el caso de SiTEPSa, que cuenta con 1.040 afiliados, se retiraron tres licencias que previamente se habían pagado en exceso. “Esto no significa que no puedan tener licencias gremiales, pero el pago del salario durante la licencia debe ser afrontado por el gremio. Podemos decir que había una mala aplicación de la ley”, explicó.

El coordinador destacó que la medida no es exclusiva de SiTEPSa, sino que se revisarán todas las entidades sindicales con más de 1.000 afiliados para asegurar la aplicación uniforme de la ley.