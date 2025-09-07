Cargnello advirtió sobre la ilusión en vanidades: "El poder y el dinero se diluyen”

Cargnello: “El dolor vivido con fe se convierte en oportunidad”
En la Catedral, monseñor Mario Antonio Cargnello abrió la novena y lanzó un fuerte mensaje contra el poder, el dinero y el éxito como falsas esperanzas.Salta07/09/2025Ivana Chañi
En la misa de inicio de la novena del Señor y la Virgen del Milagro, el Arzobispo de Salta, monseñor Mario Antonio Cargnello, advirtió que la sociedad “siempre estuvo tentada a poner la esperanza en el éxito, en el parecer, en el dinero, en el placer o en el poder, pero todo eso se diluye”.
“El evangelio es muy claro: quien quiera seguir a Cristo debe aprender a ponerse en el último lugar. Creer que nosotros vamos a ser los absolutos constructores de nuestro destino es no entender lo que significa ser humano”, afirmó.
El arzobispo de Salta agregó que, a diferencia de estas falsas esperanzas, “Jesús sí promete una fidelidad a toda prueba y por eso vale la pena” seguirlo, y pidió a los fieles que “no tengan miedo de darse totalmente a Jesús porque vale la pena.
"Nadie les promete éxitos”, aclaró, y reafirmó que la verdadera sabiduría consiste en “gozar de la vida como Dios la da y vivirla intensamente”.
El Arzobispo de Salta sostuvo que la comunidad debe renovar la esperanza frente a las decepciones y pidió no caer en ilusiones que “se diluyen con el tiempo”.
Participaron miembros de la Escuela de Cadetes, de la Escuela de Suboficiales y de la Escuela de Entrenamiento que partieron esta tarde desde sus respectivas instituciones hacia la Catedral Basílica.
