Expo Ciudad: Más de 400 emprendedores, gastronomía y shows este fin de semana

La Municipalidad de Salta presenta este fin de semana una nueva edición de la Expo Ciudad, un espacio que reúne a emprendedores, empresas, turismo, gastronomía y espectáculos en el Centro de Convenciones de Limache, hoy sábado 13 y el domingo 14, de 11 a 00 horas.

En esta tercera edición participan más de 400 emprendedores y más de 170 empresas, que exhibirán sus productos, servicios y creaciones. Además, habrá promociones con tarjetas bancarias, incluyendo cuotas sin interés con tarjetas Naranja y del Banco Macro.

Estará presente El Mercado en tu Barrio», ideal para adelantar compras navideñas.

La Escuela de Emprendedores y la Fábrica Municipal también tendrán un espacio destacado en la exposición.