Expo Ciudad: Más de 400 emprendedores, gastronomía y shows este fin de semana
La Municipalidad de Salta presenta la tercera edición de la Expo Ciudad este sábado 13 y domingo 14 de diciembre en el Centro de Convenciones de Limache.Salta13/12/2025
La Municipalidad de Salta presenta este fin de semana una nueva edición de la Expo Ciudad, un espacio que reúne a emprendedores, empresas, turismo, gastronomía y espectáculos en el Centro de Convenciones de Limache, hoy sábado 13 y el domingo 14, de 11 a 00 horas.
En esta tercera edición participan más de 400 emprendedores y más de 170 empresas, que exhibirán sus productos, servicios y creaciones. Además, habrá promociones con tarjetas bancarias, incluyendo cuotas sin interés con tarjetas Naranja y del Banco Macro.
Estará presente El Mercado en tu Barrio», ideal para adelantar compras navideñas.
La Escuela de Emprendedores y la Fábrica Municipal también tendrán un espacio destacado en la exposición.
SAETA anunció desvíos temporales por obras en avenida San Martín
La empresa informó cambios temporales en los recorridos de más de diez líneas por trabajos viales. Piden a los usuarios prever demoras y consultar los trayectos alternativos.
“Tenemos una Salud de cuarta”: El SAMEC apuntó contra Mangione y pidió su renuncia
Eduardo Marchetti respondió al ministro y aseguró que la falta de médicos, ambulancias y recursos mantiene a los hospitales de Salta al borde del colapso.
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
River Plate firmó una actuación memorable en la Messi Cup (Sub 16) al golear 5-1 al Inter de Milán, asegurando así su pase a las semifinales.
La advocación mariana más popular de América recuerda su mensaje de consuelo a Juan Diego, mientras millones de fieles participan de misas, peregrinaciones y celebraciones.
Escándalo en MasterChef: Andy Chango pidió la expulsión del Turco Husaín por "robo"Sociedad12/12/2025
El músico denunció en vivo que el exfutbolista le quitó dos huevos durante el desafío de comida de cancha y desató un tenso cruce frente al jurado.
Cayó el gobierno de Bulgaria tras semanas de protestas contra la corrupción y la llegada del euroEl Mundo12/12/2025
Ocurrió luego de varios días de protestas contra la corrupción y el presupuesto 2026 de aquel país. El país balcánico estaba a semanas de cambiar su moneda nacional, el lev, por el euro.