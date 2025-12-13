La Municipalidad de Salta presenta la tercera edición de la Expo Ciudad este sábado 13 y domingo 14 de diciembre en el Centro de Convenciones de Limache.
Salta premia la compra formal en toda la provincia
El Gobierno de Salta y la Cámara de Comercio impulsan la campaña “Beneficios Salta” a la que ya se unieron cientos de comercios para promover el consumo local y fomentar la formalidad comercial.Salta13/12/2025
El Gobierno de la Provincia y la Cámara de Comercio e Industria de Salta, impulsan la campaña “Beneficios Salta”, a la que ya se sumaron cientos de comercios de distintos rubros, con el objetivo de promover el consumo local y fomentar la formalidad comercial en todo el territorio provincial.
La iniciativa permite que los consumidores que realicen compras en comercios adheridos, solicitando su factura, participen de sorteos que se realizarán el 23 de diciembre y el 9 de enero del año próximo. Los premios incluyen montos de $1 millón, $2 millones, $5 millones y hasta $10 millones. La participación está habilitada para compras superiores a $10.000.
Los comercios adheridos pueden identificarse fácilmente porque exhiben los afiches oficiales de la campaña. Para participar, los clientes deberán escanear un código QR, completar un formulario digital con sus datos, el importe de la compra y adjuntar el ticket o factura fiscal correspondiente, conforme a la normativa vigente (Resolución 1415 y modificatorias de ARCA).
Entre los comercios que ya forman parte de Beneficios Salta se encuentran:
Optica España; Humberto Batistella S.A.; Montes Hermanos S.A.; Gomez Roco y Cía. SRL; Hersapel SRL; Carfila SRL; Distribuidora Vidt SRL; Electricidad RD SRL; Comayel SRL; Tuboplast SRL; Barrilete S.A.; Jofer SRL; Ilusiones SRL; Sojovi SRL; Camino del Inca S.A.; Carattoni Focalizados SRL; José Jacobo Ahuerma y José Gustavo Ahuerma SRL; Master Clean S.A.; Juan Pérez del Cerro SRL; Distribuidora Luma SRL; Sibeca SRL; Ecin Soluciones SRL; Panificadora Don Julio SRL; Rodolfo Dantur SRL; Eproveed SRL; CJ Aynama SRL; Grupo Vargas SRL; Bru+ SAS; Espacio y Confort by Eugenia Granata; Jaba Distribuidora SAS; 666 Sports SAS; Mannaz Group SRL; Simet S.A.; Rapo SAS; JD Soluciones; IAL Group SRL; Tecnográf S.A.; Simela SRL; Chispita Salta SAS; Tito Yarade Hombre SRL; Antonino SRL; AMA SRL; FJ SRL; Farallón SAS; Tukuy SRL y Fluir SRL.
Para obtener más información sobre la campaña y los comercios adheridos, se puede ingresar a www.beneficiossalta.com.ar
Beneficios a contribuyentes
Desde la Dirección General de Rentas se remarcó que la solicitud de la factura en cada compra es un requisito indispensable para participar de los sorteos, al tiempo que constituye una herramienta clave para avanzar en la lucha contra la evasión fiscal y el acompañamiento a la formalización, uno de los ejes centrales del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.
Asimismo, se recordó que estas acciones se articulan con la Ley 8496, que establece beneficios para nuevos contribuyentes y facilita su incorporación al sistema formal. En ese sentido, la campaña Beneficios Salta se inscribe en una política pública orientada a premiar a quienes cumplen y generar incentivos concretos para que más comercios se formalicen.
En cuanto a los beneficios para los comercios adheridos, se informó que los establecimientos que formen parte de la campaña serán excluidos de los padrones de recaudación anticipada de bancos y tarjetas de crédito durante los meses de diciembre, enero y febrero, como una medida de estímulo al comercio local y a la formalidad.
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta, liderado por Gaspar Solá Usandivaras, firmó un convenio de cooperación con ProGrano y la Sociedad Rural Salteña para fortalecer la lucha contra los delitos rurales.
En esta fecha comenzarán los niveles Inicial, Primario y Secundario y el cierre del ciclo lectivo será el 18 de diciembre.
El encuentro contó con la presencia de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, y representantes de las áreas de Recursos Hídricos de los países miembros: Argentina, Bolivia y Paraguay.
SAETA anunció desvíos temporales por obras en avenida San Martín
La empresa informó cambios temporales en los recorridos de más de diez líneas por trabajos viales. Piden a los usuarios prever demoras y consultar los trayectos alternativos.
“Tenemos una Salud de cuarta”: El SAMEC apuntó contra Mangione y pidió su renuncia
Eduardo Marchetti respondió al ministro y aseguró que la falta de médicos, ambulancias y recursos mantiene a los hospitales de Salta al borde del colapso.
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
River Plate firmó una actuación memorable en la Messi Cup (Sub 16) al golear 5-1 al Inter de Milán, asegurando así su pase a las semifinales.
La advocación mariana más popular de América recuerda su mensaje de consuelo a Juan Diego, mientras millones de fieles participan de misas, peregrinaciones y celebraciones.
Escándalo en MasterChef: Andy Chango pidió la expulsión del Turco Husaín por "robo"Sociedad12/12/2025
El músico denunció en vivo que el exfutbolista le quitó dos huevos durante el desafío de comida de cancha y desató un tenso cruce frente al jurado.
Cayó el gobierno de Bulgaria tras semanas de protestas contra la corrupción y la llegada del euroEl Mundo12/12/2025
Ocurrió luego de varios días de protestas contra la corrupción y el presupuesto 2026 de aquel país. El país balcánico estaba a semanas de cambiar su moneda nacional, el lev, por el euro.