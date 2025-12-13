La Municipalidad de Salta presenta la tercera edición de la Expo Ciudad este sábado 13 y domingo 14 de diciembre en el Centro de Convenciones de Limache.
Salta refuerza la lucha contra los delitos rurales con dos nuevas bases policiales
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta, liderado por Gaspar Solá Usandivaras, firmó un convenio de cooperación con ProGrano y la Sociedad Rural Salteña para fortalecer la lucha contra los delitos rurales.Salta13/12/2025
El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, se reunió con el presidente y gerente de ProGrano, Francisco Vidal e Ignacio Chavarría, el presidente y el gerente de la Sociedad Rural Salteña, Alfredo Figueroa y Leandro Carrizo, a fin de trabajar en el abordaje conjunto de las problemáticas delictivas que afectan al sector.
En este marco, firmaron un convenio de cooperación y conformaron un equipo de profesionales que articulará distintas acciones mancomunadas. Al respecto, el Ministro señaló la importancia de avanzar en la desarticulación de bandas delictivas que operan en zonas rurales cometiendo delitos como abigeato y sustracción de productos agrícolas, entre otros. A tal fin anticipó que se potenciará el trabajo investigativo, logístico y operativo de la Policía Rural con dos nuevas sedes en el interior de la provincia además de articular distintas acciones con el Ministerio Público Fiscal.
Por su parte, los referentes del sector agropecuario celebraron la conformación del equipo de trabajo y el compromiso para avanzar en la búsqueda de soluciones concretas.
Participaron el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, el jefe de Policía, Diego Bustos, el director General de Seguridad, Luis Ríos, el jefe del Departamento Policía Rural y Ambiental, Arnaldo Vera Luna, y el jefe del Departamento Caballería, Jorge Ríos.
El Gobierno de Salta y la Cámara de Comercio impulsan la campaña “Beneficios Salta” a la que ya se unieron cientos de comercios para promover el consumo local y fomentar la formalidad comercial.
En esta fecha comenzarán los niveles Inicial, Primario y Secundario y el cierre del ciclo lectivo será el 18 de diciembre.
El encuentro contó con la presencia de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, y representantes de las áreas de Recursos Hídricos de los países miembros: Argentina, Bolivia y Paraguay.
SAETA anunció desvíos temporales por obras en avenida San Martín
La empresa informó cambios temporales en los recorridos de más de diez líneas por trabajos viales. Piden a los usuarios prever demoras y consultar los trayectos alternativos.
“Tenemos una Salud de cuarta”: El SAMEC apuntó contra Mangione y pidió su renuncia
Eduardo Marchetti respondió al ministro y aseguró que la falta de médicos, ambulancias y recursos mantiene a los hospitales de Salta al borde del colapso.
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
River Plate firmó una actuación memorable en la Messi Cup (Sub 16) al golear 5-1 al Inter de Milán, asegurando así su pase a las semifinales.
La advocación mariana más popular de América recuerda su mensaje de consuelo a Juan Diego, mientras millones de fieles participan de misas, peregrinaciones y celebraciones.
Escándalo en MasterChef: Andy Chango pidió la expulsión del Turco Husaín por "robo"Sociedad12/12/2025
El músico denunció en vivo que el exfutbolista le quitó dos huevos durante el desafío de comida de cancha y desató un tenso cruce frente al jurado.
Cayó el gobierno de Bulgaria tras semanas de protestas contra la corrupción y la llegada del euroEl Mundo12/12/2025
Ocurrió luego de varios días de protestas contra la corrupción y el presupuesto 2026 de aquel país. El país balcánico estaba a semanas de cambiar su moneda nacional, el lev, por el euro.