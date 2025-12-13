Salta refuerza la lucha contra los delitos rurales con dos nuevas bases policiales

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, se reunió con el presidente y gerente de ProGrano, Francisco Vidal e Ignacio Chavarría, el presidente y el gerente de la Sociedad Rural Salteña, Alfredo Figueroa y Leandro Carrizo, a fin de trabajar en el abordaje conjunto de las problemáticas delictivas que afectan al sector.

En este marco, firmaron un convenio de cooperación y conformaron un equipo de profesionales que articulará distintas acciones mancomunadas. Al respecto, el Ministro señaló la importancia de avanzar en la desarticulación de bandas delictivas que operan en zonas rurales cometiendo delitos como abigeato y sustracción de productos agrícolas, entre otros. A tal fin anticipó que se potenciará el trabajo investigativo, logístico y operativo de la Policía Rural con dos nuevas sedes en el interior de la provincia además de articular distintas acciones con el Ministerio Público Fiscal.

Por su parte, los referentes del sector agropecuario celebraron la conformación del equipo de trabajo y el compromiso para avanzar en la búsqueda de soluciones concretas.

Participaron el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, el jefe de Policía, Diego Bustos, el director General de Seguridad, Luis Ríos, el jefe del Departamento Policía Rural y Ambiental, Arnaldo Vera Luna, y el jefe del Departamento Caballería, Jorge Ríos.