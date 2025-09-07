Cargnello: “El dolor vivido con fe se convierte en oportunidad”

Cargnello advirtió sobre la ilusión en vanidades: "El poder y el dinero se diluyen”
En la Catedral, monseñor Mario Antonio Cargnello abrió la novena y lanzó un fuerte mensaje contra el poder, el dinero y el éxito como falsas esperanzas.
El Arzobispo de Salta sostuvo que la comunidad debe renovar la esperanza frente a las decepciones y pidió no caer en ilusiones que “se diluyen con el tiempo”.Salta07/09/2025Ivana Chañi
En la homilía de este sábado en la Catedral Basílica, monseñor Mario Antonio Cargnello remarcó que las decepciones sociales y personales no deben sofocar la esperanza.
“No son pocas las decepciones que en la vida hemos tenido cuando hemos puesto la esperanza en quien no debíamos”, señaló. Y agregó: “La verdadera esperanza no se sostiene en el poder ni en los éxitos que se diluyen, sino en la fe en Cristo”.
Cargnello aseguró que incluso el sufrimiento adquiere sentido desde esa mirada. “El dolor, cuando se vive con fe, se convierte en oportunidad de crecimiento. Cuando no hay esperanza, se convierte en una piedra que no deja vivir”, expresó.
Con ese mensaje, el Arzobispo convocó a la comunidad a vivir la novena del Milagro como una ocasión para renovar la esperanza “en medio de los desencantos de la vida social”.
Participaron miembros de la Escuela de Cadetes, de la Escuela de Suboficiales y de la Escuela de Entrenamiento que partieron esta tarde desde sus respectivas instituciones hacia la Catedral Basílica.
