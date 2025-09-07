Cargnello: “El dolor vivido con fe se convierte en oportunidad”

En la homilía de este sábado en la Catedral Basílica, monseñor Mario Antonio Cargnello remarcó que las decepciones sociales y personales no deben sofocar la esperanza.

“No son pocas las decepciones que en la vida hemos tenido cuando hemos puesto la esperanza en quien no debíamos”, señaló. Y agregó: “La verdadera esperanza no se sostiene en el poder ni en los éxitos que se diluyen, sino en la fe en Cristo”.

Cargnello aseguró que incluso el sufrimiento adquiere sentido desde esa mirada. “El dolor, cuando se vive con fe, se convierte en oportunidad de crecimiento. Cuando no hay esperanza, se convierte en una piedra que no deja vivir”, expresó.

Con ese mensaje, el Arzobispo convocó a la comunidad a vivir la novena del Milagro como una ocasión para renovar la esperanza “en medio de los desencantos de la vida social”.