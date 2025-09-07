Milagro 2025: Más de 1.300 cadetes de la Policía peregrinaron a la Catedral

El sábado a la tarde, más de 1300 estudiantes de las Escuelas de Cadetes y de Suboficiales de la Policía de Salta peregrinaron desde sus respectivas instituciones ubicadas en barrio El Huaico y Villa María Esther hacia la Catedral Basílica para rendir honor al Señor y a la Virgen del Milagro.

Contaron con el acompañamiento del jefe y subjefe de la Policía de Salta, Diego Bustos y Walter Toledo, la directora General de Educación Policial, María Casimiro, entre otras autoridades. Se sumaron directivos, docentes, instructores y familiares.

Las peregrinaciones arribaron a la Catedral pasadas las 18 horas y recibieron una bendición especial.

Cabe destacar que la Policía de Salta realiza un intenso operativo de seguridad por la festividad del Señor y la Virgen del Milagro con el acompañamiento de las peregrinaciones previstas, un importante dispositivo preventivo de seguridad en el micro y macrocentro de la ciudad, barrios, y zonas estratégicas durante la novena que inició hoy para evitar la comisión de delitos y contravenciones. En tanto para la procesión central del 15 de septiembre se afectarán más de 5 mil efectivos.