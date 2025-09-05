Pensionados por discapacidad sufren tres meses sin pagos en Salta

Multas, limpieza y seguridad: Salta se pone a punto para la Semana del Milagro
La Municipalidad intensificó trabajos en plazas, parques y calles, y refuerza la normativa para combatir microbasurales y cartelería ilegal.
“Todo lo cortaron, los medicamentos, la ayuda… lo está pasando mal”, denuncian familiares que llevan meses sin recibir el beneficio.Salta05/09/2025Agustina Tolaba
Tras el rechazo del Senado al veto del Gobierno Nacional sobre la emergencia en discapacidad, decenas de personas continúan realizando fila este viernes a las oficinas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en Salta para consultar sobre la restitución de sus pensiones. Muchos beneficiarios llevan meses sin recibir los pagos correspondientes, afectando incluso la cobertura de medicamentos esenciales.
En este contexto, familiares de los afectados valoraron el compromiso del gobernador Gustavo Sáenz, quien aseguró que se adoptarán medidas judiciales para garantizar la restitución de los beneficios en la provincia. “Sería muy importante que la justicia intervenga rápido”, señaló por Aries Faustina Gómez, quien espera que su hermano reciba nuevamente la pensión tras tres meses de interrupción.
“Nunca nos notificaron para que haga los trámites para actualizar la documentación. Jamás llegó la carta, nunca fue el cartero. Aquí le avisaron que la habían notificado, pero nunca nos dijeron dónde llegó”.
Desde este viernes se implementará un operativo especial para controlar la venta ambulante y mantener el orden durante los actos principales.
La AMT estableció requisitos técnicos, de seguridad y de habilitación para mejorar la calidad del servicio y combatir el transporte ilegal.
Personas de 16 a 65 años, con peso superior a 50 kilos y sin enfermedades graves podrán donar este viernes en el horario de 8.30 a 13.
Será este viernes 5, en el horario de 10 a 13. Se harán diferentes estudios como mamografías, Papanicolaou, ecografías tocoginecológicas y colocación de implantes subdérmicos.
Se realizará este 5 y 6 de septiembre en el Museo de la Vid y el Vino y en la Escuela de Luthería, una de las dos instituciones públicas que existen en el país y enseñan el oficio. “Donde hay un instrumento siempre hay quien se dedica al mantenimiento y su construcción”, señalaron.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
El gobernador Gustavo Sáenz anunció que un fondo de inversión de Estados Unidos desarrollará un proyecto inmobiliario en la capital. Se realizará junto a una firma salteña y representa la primera inversión del fondo en Latinoamérica.
Se enfrentan en el Monumental por la fecha 17 de la clasificación de CONMEBOL para el Mundial 2026. La Vinotinto se juega su plaza a la Copa del Mundo. Las probables alineaciones de Lionel Scaloni y Fernando Batista.
Este jueves se podrían definir todos los clasificados directos y la selección que irá al Repechaje.