Pensionados por discapacidad sufren tres meses sin pagos en Salta

Tras el rechazo del Senado al veto del Gobierno Nacional sobre la emergencia en discapacidad, decenas de personas continúan realizando fila este viernes a las oficinas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en Salta para consultar sobre la restitución de sus pensiones. Muchos beneficiarios llevan meses sin recibir los pagos correspondientes, afectando incluso la cobertura de medicamentos esenciales.

En este contexto, familiares de los afectados valoraron el compromiso del gobernador Gustavo Sáenz, quien aseguró que se adoptarán medidas judiciales para garantizar la restitución de los beneficios en la provincia. “Sería muy importante que la justicia intervenga rápido”, señaló por Aries Faustina Gómez, quien espera que su hermano reciba nuevamente la pensión tras tres meses de interrupción.

“Nunca nos notificaron para que haga los trámites para actualizar la documentación. Jamás llegó la carta, nunca fue el cartero. Aquí le avisaron que la habían notificado, pero nunca nos dijeron dónde llegó”.