Denunciando “manipulación”, Posadas renunció a la postulación para Defensor del Pueblo

En una nota presentada en el Concejo Deliberante, Matías Posadas denunció “una manipulación del proceso de selección” y apuntó contra el oficialismo.

Política04/09/2025

matias posadas

Este jueves 4 de septiembre, Matías Posadas presentó una nota a la Comisión de Defensor del Pueblo, del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, para renunciar a su postulación al cargo.

“La decisión obedece a que se ha puesto de manifiesto una manipulación del proceso de selección por parte del oficialismo provincial, que ya ha resuelto políticamente designar a un candidato funcional a sus intereses”, justificó en el escrito.

Posadas denunció que “se busca distorsionar y desnaturalizar la figura del Defensor del Pueblo, reduciendo su perfil, condicionando su autonomía e independencia”.

“La Defensoría del Pueblo es una institución fundamental para la defensa de los salteños y no debe convertirse en un simulacro de concurso ni en una herramienta de validación de decisiones oficiales”, señala en el escrito.

