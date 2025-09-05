La Municipalidad invita este domingo 7 de septiembre a disfrutar de una jornada cultural con clases para principiantes y bailarines experimentados, seguida de una milonga al aire libre.
Histórico: Sáenz inauguró la primera escuela técnica de Cachi
El nuevo edificio de la EET N° 3176 y el decreto oficial de su creación responden a una antigua demanda de la comunidad. La institución ofrece la especialidad de Electromecánica, una formación crucial para cubrir las demandas laborales y productivas de la región.Salta05/09/2025
El gobernador Gustavo Sáenz inauguró oficialmente la primera escuela técnica de Cachi, un hecho que marcó un hito histórico para el Alto Valle Calchaquí, cumpliendo un anhelo de muchos años para la comunidad local. Es la Escuela de Educación Técnica (EET) N° 3176.
En su discurso, el mandatario destacó la importancia de establecer prioridades y entender lo que la juventud de Cachi necesita: oportunidades. "Las oportunidades deben ser las mismas en cada rincón de la provincia y del país. Lamentablemente, no siempre es así, y nuestros jóvenes, que tienen derecho a las mismas oportunidades que otros, a menudo se ven limitados", afirmó.
En este sentido, el mandatario resaltó la impronta de gestión de federalizar la educación, una política de Estado que dio nacimiento a la Upateco: “La universidad de los salteños ofrece carreras cortas con salida laboral, adaptadas a las necesidades de cada región de nuestra provincia: minería, agricultura, oficios, turismo", relató el mandatario.
Dirigiéndose a los alumnos, los primeros de la escuela técnica, el gobernador les dijo: "Ustedes son parte de esta historia. Pueden estar orgullosos de este lugar y de tener esta gran oportunidad: la oportunidad del arraigo", enfatizó. El gobernador subrayó la importancia de la educación para el futuro de la provincia: "Nosotros, desde el Estado, tenemos la obligación de darles la oportunidad para que se queden. Electromecánica es una carrera muy requerida, y en esta zona productiva, seguramente tendrá una pronta salida laboral".
Gustavo Sáenz reiteró que "la educación no debe ser un privilegio, sino un derecho". "Porque sin educación no hay trabajo, y sin trabajo no hay dignidad. Y sin dignidad es muy difícil poder seguir adelante", concluyó.
Américo Liendro destacó la importancia de esta inauguración relacionada directamente con brindar educación de calidad y ampliar la oferta educativa para los jóvenes de Cachi. Sobre la escuela de educación técnica expresó que “está destinada a brindar y a ampliar la formación de los jóvenes. Sabemos que de aquí van a salir buenos profesionales, jóvenes y adultos que van a tener la oportunidad en nuestro municipio, de salir con un título bajo el brazo para poder enfrentar a la vida, crecer y progresar”.
La nueva institución
Inició su ciclo lectivo 2025 el pasado 5 de marzo, está ubicada en el barrio Luján y cuenta con una superficie total de 1.152 m². Dispone de cinco aulas, salón de usos múltiples (SUM), biblioteca, patio de lectura y sanitarios, entre otros espacios, diseñados para fomentar el trabajo colaborativo.
La EET N° 3176 se especializa en Electromecánica, una formación crucial para cubrir las necesidades laborales y productivas de la región. El plan de estudios dura seis años, con un ciclo básico de dos años y un ciclo superior de cuatro años, durante los cuales los estudiantes se capacitan en talleres de electricidad, carpintería, ajuste y hojalatería.
La apertura de este establecimiento no solo ofrece a los jóvenes la posibilidad de una formación técnica de calidad, sino que también busca fortalecer el vínculo con el sector productivo, asegurando mano de obra calificada y promoviendo el desarrollo local de los Valles Calchaquíes.
Los “Amigos de los Peregrinos” se preparan para asistir a más de cinco mil personas
Más de 120 voluntarios instalarán baños químicos, puestos de hidratación y puntos de asistencia médica en la cuesta del Obispo. Buscan reunir al menos 300 fardos de agua para sostener la caminata e insumos para realizar curaciones.
Milagro en Salta: Más de 100 animales ya fueron identificados, “los perros no son peregrinos”
La Municipalidad de Salta implementó un operativo especial para proteger a los animales y garantizar que no se unan ni sufran incidentes durante el paso de los peregrinos por sus zonas.
Multas, limpieza y seguridad: Salta se pone a punto para la Semana del Milagro
La Municipalidad intensificó trabajos en plazas, parques y calles, y refuerza la normativa para combatir microbasurales y cartelería ilegal.
Durante la feria del Milagro, trabajarán 400 inspectores de la municipalidad
Desde este viernes se implementará un operativo especial para controlar la venta ambulante y mantener el orden durante los actos principales.
Pensionados por discapacidad sufren tres meses sin pagos en Salta
“Todo lo cortaron, los medicamentos, la ayuda… lo está pasando mal”, denuncian familiares que llevan meses sin recibir el beneficio.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta: Un sismo de magnitud 6 y dos réplicas se registraron en la madrugada
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
Grupo MDay y La Docta Partners: La primera inversión inmobiliaria en Salta de un Fondo de EE.UU.
El gobernador Gustavo Sáenz anunció que un fondo de inversión de Estados Unidos desarrollará un proyecto inmobiliario en la capital. Se realizará junto a una firma salteña y representa la primera inversión del fondo en Latinoamérica.
Senadores salteños dieron sanción definitiva al proyecto de ley que establece la creación del registro que abarcará todo el territorio provincial. “La intención es garantizar el acceso seguro para los pacientes”, indicaron.
Denunciando “manipulación”, Posadas renunció a la postulación para Defensor del PuebloPolítica04/09/2025
En una nota presentada en el Concejo Deliberante, Matías Posadas denunció “una manipulación del proceso de selección” y apuntó contra el oficialismo.