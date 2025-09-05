Histórico: Sáenz inauguró la primera escuela técnica de Cachi

El gobernador Gustavo Sáenz inauguró oficialmente la primera escuela técnica de Cachi, un hecho que marcó un hito histórico para el Alto Valle Calchaquí, cumpliendo un anhelo de muchos años para la comunidad local. Es la Escuela de Educación Técnica (EET) N° 3176.

En su discurso, el mandatario destacó la importancia de establecer prioridades y entender lo que la juventud de Cachi necesita: oportunidades. "Las oportunidades deben ser las mismas en cada rincón de la provincia y del país. Lamentablemente, no siempre es así, y nuestros jóvenes, que tienen derecho a las mismas oportunidades que otros, a menudo se ven limitados", afirmó.

En este sentido, el mandatario resaltó la impronta de gestión de federalizar la educación, una política de Estado que dio nacimiento a la Upateco: “La universidad de los salteños ofrece carreras cortas con salida laboral, adaptadas a las necesidades de cada región de nuestra provincia: minería, agricultura, oficios, turismo", relató el mandatario.

Dirigiéndose a los alumnos, los primeros de la escuela técnica, el gobernador les dijo: "Ustedes son parte de esta historia. Pueden estar orgullosos de este lugar y de tener esta gran oportunidad: la oportunidad del arraigo", enfatizó. El gobernador subrayó la importancia de la educación para el futuro de la provincia: "Nosotros, desde el Estado, tenemos la obligación de darles la oportunidad para que se queden. Electromecánica es una carrera muy requerida, y en esta zona productiva, seguramente tendrá una pronta salida laboral".

Gustavo Sáenz reiteró que "la educación no debe ser un privilegio, sino un derecho". "Porque sin educación no hay trabajo, y sin trabajo no hay dignidad. Y sin dignidad es muy difícil poder seguir adelante", concluyó.

Américo Liendro destacó la importancia de esta inauguración relacionada directamente con brindar educación de calidad y ampliar la oferta educativa para los jóvenes de Cachi. Sobre la escuela de educación técnica expresó que “está destinada a brindar y a ampliar la formación de los jóvenes. Sabemos que de aquí van a salir buenos profesionales, jóvenes y adultos que van a tener la oportunidad en nuestro municipio, de salir con un título bajo el brazo para poder enfrentar a la vida, crecer y progresar”.

La nueva institución

Inició su ciclo lectivo 2025 el pasado 5 de marzo, está ubicada en el barrio Luján y cuenta con una superficie total de 1.152 m². Dispone de cinco aulas, salón de usos múltiples (SUM), biblioteca, patio de lectura y sanitarios, entre otros espacios, diseñados para fomentar el trabajo colaborativo.

La EET N° 3176 se especializa en Electromecánica, una formación crucial para cubrir las necesidades laborales y productivas de la región. El plan de estudios dura seis años, con un ciclo básico de dos años y un ciclo superior de cuatro años, durante los cuales los estudiantes se capacitan en talleres de electricidad, carpintería, ajuste y hojalatería.

La apertura de este establecimiento no solo ofrece a los jóvenes la posibilidad de una formación técnica de calidad, sino que también busca fortalecer el vínculo con el sector productivo, asegurando mano de obra calificada y promoviendo el desarrollo local de los Valles Calchaquíes.