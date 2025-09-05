El nuevo edificio de la EET N° 3176 y el decreto oficial de su creación responden a una antigua demanda de la comunidad. La institución ofrece la especialidad de Electromecánica, una formación crucial para cubrir las demandas laborales y productivas de la región.
Multas, limpieza y seguridad: Salta se pone a punto para la Semana del Milagro
La Municipalidad intensificó trabajos en plazas, parques y calles, y refuerza la normativa para combatir microbasurales y cartelería ilegal.Salta05/09/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el secretario de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad de Salta, Martín Miranda, aseguró que la ciudad se encuentra lista para recibir la próxima Semana del Milagro, uno de los eventos más importantes del calendario local.
“Son muchos espacios, prácticamente se llena la ciudad y eso nos pone contentos, pero también es un desafío y una responsabilidad importante presentarlo de la mejor manera, aprendiendo de las experiencias de años anteriores”, afirmó Miranda.
El funcionario destacó que los trabajos comenzaron con mayor anticipación, lo que permitió avanzar en la poda, iluminación, limpieza y control de los espacios públicos. “Ayer extrajimos dos árboles secos y se está trabajando en el parque San Martín para prevenir posibles peligros. Todo el personal de nuestra secretaría estará abocado en un 70% a estos operativos”, explicó.
Miranda también hizo referencia a la lucha contra los microbasurales: “Estamos avanzando en la ordenanza que agrava las multas y permite el secuestro de vehículos, con el objetivo de reducir la problemática de la basura en la ciudad. Se ha trabajado con concejales y especialistas para implementar estas herramientas”, señaló.
Respecto a la cartelería política, Miranda indicó que la municipalidad continúa con la tarea de limpieza y regulación según las ordenanzas vigentes. “Gran parte de la ciudad ya no tiene carteles políticos, y esperamos que se siga cumpliendo con la normativa para no afectar la imagen urbana”, concluyó.
Con estos trabajos, la Municipalidad busca garantizar que la Semana del Milagro se desarrolle de manera ordenada y segura, priorizando la limpieza, el control urbano y la protección de los espacios públicos.
La Municipalidad invita este domingo 7 de septiembre a disfrutar de una jornada cultural con clases para principiantes y bailarines experimentados, seguida de una milonga al aire libre.
Los “Amigos de los Peregrinos” se preparan para asistir a más de cinco mil personas
Más de 120 voluntarios instalarán baños químicos, puestos de hidratación y puntos de asistencia médica en la cuesta del Obispo. Buscan reunir al menos 300 fardos de agua para sostener la caminata e insumos para realizar curaciones.
Milagro en Salta: Más de 100 animales ya fueron identificados, “los perros no son peregrinos”
La Municipalidad de Salta implementó un operativo especial para proteger a los animales y garantizar que no se unan ni sufran incidentes durante el paso de los peregrinos por sus zonas.
Durante la feria del Milagro, trabajarán 400 inspectores de la municipalidad
Desde este viernes se implementará un operativo especial para controlar la venta ambulante y mantener el orden durante los actos principales.
Pensionados por discapacidad sufren tres meses sin pagos en Salta
“Todo lo cortaron, los medicamentos, la ayuda… lo está pasando mal”, denuncian familiares que llevan meses sin recibir el beneficio.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta: Un sismo de magnitud 6 y dos réplicas se registraron en la madrugada
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
Grupo MDay y La Docta Partners: La primera inversión inmobiliaria en Salta de un Fondo de EE.UU.
El gobernador Gustavo Sáenz anunció que un fondo de inversión de Estados Unidos desarrollará un proyecto inmobiliario en la capital. Se realizará junto a una firma salteña y representa la primera inversión del fondo en Latinoamérica.
Senadores salteños dieron sanción definitiva al proyecto de ley que establece la creación del registro que abarcará todo el territorio provincial. “La intención es garantizar el acceso seguro para los pacientes”, indicaron.
Denunciando “manipulación”, Posadas renunció a la postulación para Defensor del PuebloPolítica04/09/2025
En una nota presentada en el Concejo Deliberante, Matías Posadas denunció “una manipulación del proceso de selección” y apuntó contra el oficialismo.