Multas, limpieza y seguridad: Salta se pone a punto para la Semana del Milagro

Por Aries, el secretario de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad de Salta, Martín Miranda, aseguró que la ciudad se encuentra lista para recibir la próxima Semana del Milagro, uno de los eventos más importantes del calendario local.

“Son muchos espacios, prácticamente se llena la ciudad y eso nos pone contentos, pero también es un desafío y una responsabilidad importante presentarlo de la mejor manera, aprendiendo de las experiencias de años anteriores”, afirmó Miranda.

El funcionario destacó que los trabajos comenzaron con mayor anticipación, lo que permitió avanzar en la poda, iluminación, limpieza y control de los espacios públicos. “Ayer extrajimos dos árboles secos y se está trabajando en el parque San Martín para prevenir posibles peligros. Todo el personal de nuestra secretaría estará abocado en un 70% a estos operativos”, explicó.

Miranda también hizo referencia a la lucha contra los microbasurales: “Estamos avanzando en la ordenanza que agrava las multas y permite el secuestro de vehículos, con el objetivo de reducir la problemática de la basura en la ciudad. Se ha trabajado con concejales y especialistas para implementar estas herramientas”, señaló.

Respecto a la cartelería política, Miranda indicó que la municipalidad continúa con la tarea de limpieza y regulación según las ordenanzas vigentes. “Gran parte de la ciudad ya no tiene carteles políticos, y esperamos que se siga cumpliendo con la normativa para no afectar la imagen urbana”, concluyó.

Con estos trabajos, la Municipalidad busca garantizar que la Semana del Milagro se desarrolle de manera ordenada y segura, priorizando la limpieza, el control urbano y la protección de los espacios públicos.