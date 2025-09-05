El nuevo edificio de la EET N° 3176 y el decreto oficial de su creación responden a una antigua demanda de la comunidad. La institución ofrece la especialidad de Electromecánica, una formación crucial para cubrir las demandas laborales y productivas de la región.
Durante la feria del Milagro, trabajarán 400 inspectores de la municipalidad
Desde este viernes se implementará un operativo especial para controlar la venta ambulante y mantener el orden durante los actos principales.Salta05/09/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, Esteban Carral Cook, explicó que desde el viernes pasado, se redoblaron los esfuerzos de control en el cuadrante delimitado, donde por ordenanza está prohibida la venta ambulante en determinadas épocas del año. “Nos pidieron que trabajemos mucho en el control en el microcentro, sobre todo los días previos a la feria. Estamos coordinando con la policía, los comerciantes y la subsecretaría de Paseo de Compras para garantizar que se cumpla la normativa”, explicó.
La feria contará con 670 feriantes que participaron de un sorteo para definir sus ubicaciones. La instalación de los puestos comenzará el 11 de septiembre, mientras que el desarme se realizará el 15 por la noche, seguido de la limpieza del parque para dejarlo en condiciones.
Carral Cook anunció que, al igual que el año pasado, habrá dos pantallas gigantes: una en el Paseo Gastronómico y otra en la Plaza del Lago, desde donde se transmitirá la novena y la procesión. “La plaza se colma el día 15 y el Parque del Monumento ya estaba quedando chico. Por eso vamos a repetir la estrategia de transmitir el evento en pantalla grande, para que todos puedan disfrutar de la fiesta”, señaló.
En cuanto al control de la venta, el funcionario indicó que se cobrará una tasa única de 128.400 pesos por el uso del espacio, abonada previamente por los feriantes. Además, aclaró que se coordinaron los permisos para los vendedores de artículos de temporada, como claveles, que podrán instalarse en el microcentro.
Para garantizar la organización y el orden, la Municipalidad desplegará un equipo de casi 400 inspectores y 300 administrativos, junto con personal de recursos humanos y la subsecretaría de Paseo de Compras, detalló Carral Cook.
La Municipalidad invita este domingo 7 de septiembre a disfrutar de una jornada cultural con clases para principiantes y bailarines experimentados, seguida de una milonga al aire libre.
Los “Amigos de los Peregrinos” se preparan para asistir a más de cinco mil personas
Más de 120 voluntarios instalarán baños químicos, puestos de hidratación y puntos de asistencia médica en la cuesta del Obispo. Buscan reunir al menos 300 fardos de agua para sostener la caminata e insumos para realizar curaciones.
Milagro en Salta: Más de 100 animales ya fueron identificados, “los perros no son peregrinos”
La Municipalidad de Salta implementó un operativo especial para proteger a los animales y garantizar que no se unan ni sufran incidentes durante el paso de los peregrinos por sus zonas.
Multas, limpieza y seguridad: Salta se pone a punto para la Semana del Milagro
La Municipalidad intensificó trabajos en plazas, parques y calles, y refuerza la normativa para combatir microbasurales y cartelería ilegal.
Pensionados por discapacidad sufren tres meses sin pagos en Salta
“Todo lo cortaron, los medicamentos, la ayuda… lo está pasando mal”, denuncian familiares que llevan meses sin recibir el beneficio.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta: Un sismo de magnitud 6 y dos réplicas se registraron en la madrugada
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
Grupo MDay y La Docta Partners: La primera inversión inmobiliaria en Salta de un Fondo de EE.UU.
El gobernador Gustavo Sáenz anunció que un fondo de inversión de Estados Unidos desarrollará un proyecto inmobiliario en la capital. Se realizará junto a una firma salteña y representa la primera inversión del fondo en Latinoamérica.
Senadores salteños dieron sanción definitiva al proyecto de ley que establece la creación del registro que abarcará todo el territorio provincial. “La intención es garantizar el acceso seguro para los pacientes”, indicaron.
Denunciando “manipulación”, Posadas renunció a la postulación para Defensor del PuebloPolítica04/09/2025
En una nota presentada en el Concejo Deliberante, Matías Posadas denunció “una manipulación del proceso de selección” y apuntó contra el oficialismo.