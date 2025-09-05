El nuevo edificio de la EET N° 3176 y el decreto oficial de su creación responden a una antigua demanda de la comunidad. La institución ofrece la especialidad de Electromecánica, una formación crucial para cubrir las demandas laborales y productivas de la región.
Milagro en Salta: Más de 100 animales ya fueron identificados, “los perros no son peregrinos”
La Municipalidad de Salta implementó un operativo especial para proteger a los animales y garantizar que no se unan ni sufran incidentes durante el paso de los peregrinos por sus zonas.Salta05/09/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el subsecretario de Bienestar Animal de la Municipalidad de Salta, Matías Peretti, informó que se está realizando un operativo especial para proteger a los animales durante el Milagro, especialmente en las zonas por donde pasarán las columnas de peregrinos.
“Se está haciendo la identificación de los animales comunitarios o de la cuadra que no deberían estar en la vía pública. Se les colocan chapitas con un número de contacto del vecino responsable, para que, si el animal se adosa a alguna columna de peregrinos, podamos comunicarnos y hacer la devolución inmediatamente”, explicó Peretti.
Hasta el momento, ya fueron identificados más de 100 animales en micro y macrocentro, con la colaboración de protectoras locales como Callejeritos, que desde días previos se encargaron de retirar a los animales del microcentro y llevarlos a lugares provisorios seguros. “Estamos coordinando acciones conjuntas con las protectoras para garantizar la seguridad de los animales durante la festividad”, añadió.
El funcionario recordó a los ciudadanos que “los animales no son peregrinos. Evitemos traerlos, incluso con correa, porque puede haber incidentes con otros animales. La idea es que todos disfrutemos la fiesta en paz, armonía y felicidad”.
Asimismo, Peretti detalló que el hospital de animales funcionará el sábado de 7 a 18 horas, mientras que el centro de adopciones tendrá guardia reforzada y operará el lunes 15 de 8 a 12 como si fuera feriado, para atender a la comunidad y a los animales durante los días más concurridos de la festividad.
La Municipalidad invita este domingo 7 de septiembre a disfrutar de una jornada cultural con clases para principiantes y bailarines experimentados, seguida de una milonga al aire libre.
Los “Amigos de los Peregrinos” se preparan para asistir a más de cinco mil personas
Más de 120 voluntarios instalarán baños químicos, puestos de hidratación y puntos de asistencia médica en la cuesta del Obispo. Buscan reunir al menos 300 fardos de agua para sostener la caminata e insumos para realizar curaciones.
Multas, limpieza y seguridad: Salta se pone a punto para la Semana del Milagro
La Municipalidad intensificó trabajos en plazas, parques y calles, y refuerza la normativa para combatir microbasurales y cartelería ilegal.
Durante la feria del Milagro, trabajarán 400 inspectores de la municipalidad
Desde este viernes se implementará un operativo especial para controlar la venta ambulante y mantener el orden durante los actos principales.
Pensionados por discapacidad sufren tres meses sin pagos en Salta
“Todo lo cortaron, los medicamentos, la ayuda… lo está pasando mal”, denuncian familiares que llevan meses sin recibir el beneficio.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta: Un sismo de magnitud 6 y dos réplicas se registraron en la madrugada
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
Grupo MDay y La Docta Partners: La primera inversión inmobiliaria en Salta de un Fondo de EE.UU.
El gobernador Gustavo Sáenz anunció que un fondo de inversión de Estados Unidos desarrollará un proyecto inmobiliario en la capital. Se realizará junto a una firma salteña y representa la primera inversión del fondo en Latinoamérica.
Senadores salteños dieron sanción definitiva al proyecto de ley que establece la creación del registro que abarcará todo el territorio provincial. “La intención es garantizar el acceso seguro para los pacientes”, indicaron.
Denunciando “manipulación”, Posadas renunció a la postulación para Defensor del PuebloPolítica04/09/2025
En una nota presentada en el Concejo Deliberante, Matías Posadas denunció “una manipulación del proceso de selección” y apuntó contra el oficialismo.