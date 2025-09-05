Milagro en Salta: Más de 100 animales ya fueron identificados, “los perros no son peregrinos”

Por Aries, el subsecretario de Bienestar Animal de la Municipalidad de Salta, Matías Peretti, informó que se está realizando un operativo especial para proteger a los animales durante el Milagro, especialmente en las zonas por donde pasarán las columnas de peregrinos.

“Se está haciendo la identificación de los animales comunitarios o de la cuadra que no deberían estar en la vía pública. Se les colocan chapitas con un número de contacto del vecino responsable, para que, si el animal se adosa a alguna columna de peregrinos, podamos comunicarnos y hacer la devolución inmediatamente”, explicó Peretti.

Hasta el momento, ya fueron identificados más de 100 animales en micro y macrocentro, con la colaboración de protectoras locales como Callejeritos, que desde días previos se encargaron de retirar a los animales del microcentro y llevarlos a lugares provisorios seguros. “Estamos coordinando acciones conjuntas con las protectoras para garantizar la seguridad de los animales durante la festividad”, añadió.

El funcionario recordó a los ciudadanos que “los animales no son peregrinos. Evitemos traerlos, incluso con correa, porque puede haber incidentes con otros animales. La idea es que todos disfrutemos la fiesta en paz, armonía y felicidad”.

Asimismo, Peretti detalló que el hospital de animales funcionará el sábado de 7 a 18 horas, mientras que el centro de adopciones tendrá guardia reforzada y operará el lunes 15 de 8 a 12 como si fuera feriado, para atender a la comunidad y a los animales durante los días más concurridos de la festividad.