El presidente se instalará en el búnker de La Libertad Avanza este domingo para seguir los primeros datos de la elección de la Legislatura, tras una campaña marcada por protestas y polémicas.
Andrea Villegas: “Milei gobierna con la casta y tiene que irse ya”
La candidata a diputada nacional por el MST aseguró que el modelo económico del Gobierno solo beneficia a los ricos y advirtió que sostener este plan por dos años más “llevará a la ruina al pueblo trabajador”.Política05/09/2025Agustina Tolaba
En El Acople, la candidata a diputada nacional por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Andrea Villegas, lanzó duras críticas contra la gestión de Javier Milei, a la que calificó como un gobierno “coimero, corrupto, ajustador y represivo”. Según señaló, la política económica actual “hace agua por todos lados” porque responde exclusivamente “a los intereses de los ricos y poderosos, los que especulan con la timba financiera, blanquean capitales y pagan cada vez menos impuestos”.
Para Villegas, la supuesta “luna de miel con Milei se está terminando” porque la población percibe que “no vinieron a combatir ninguna casta, gobiernan con la casta y están formando una nueva: la familia Milei, él y su hermana”.
La dirigente destacó el rol de la movilización social en la resistencia a las políticas oficiales: “La lucha en las calles, en unidad, demostró que se le puede ganar a este gobierno”. Y sostuvo que no es posible esperar al final del mandato: “Un minuto más con Milei es un ataque progresivo a los derechos. Si aguantamos dos años más con este plan económico, vamos a la ruina”.
En ese sentido, propuso una salida de fondo: “Creemos que Milei se tiene que ir ya y que hay que convocar a una asamblea constituyente, donde sea el pueblo trabajador el que decida los cambios sociales, económicos y políticos que necesita el país”.
Villegas también cuestionó a las gestiones anteriores: “Este gobierno de ultraderecha no es la solución, pero tampoco lo fueron el kirchnerismo ni el peronismo en todas sus variantes”. Finalmente, afirmó que el Frente de Izquierda Unidad y el MST impulsan “la construcción de una alternativa política anticapitalista y socialista que fortalezca la voz de los trabajadores frente a la crisis”.
Farfán, sobre Provincias Unidas: "Los gobernadores se plantaron a Milei”
La candidata a diputada nacional Soledad Farfán celebró la decisión de los gobernadores de la UCR y otros partidos para construir una alternativa al kirchnerismo y LLA.
El gobernador cerró la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires y pidió a los ciudadanos votar para frenar el “desastre” de la gestión nacional.
Pablo Otero lanzó duras acusaciones en redes sociales mientras su compañía Tabacalera Sarandí deberá afrontar un impuesto mínimo a los cigarrillos.
La decisión se tomó tras la filtración de audios que revelan presuntas irregularidades en la ANDIS, mientras se revisan las bajas ya efectuadas y avanza la investigación interna.
Boleta Única Papel: Salta ya tiene el modelo definitivo para las Elecciones Nacionales
La Junta Electoral Nacional, distrito Salta, aprobó el modelo definitivo de la Boleta Única de Papel (BUP). El documento se usará en las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2025.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta: Un sismo de magnitud 6 y dos réplicas se registraron en la madrugada
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
Grupo MDay y La Docta Partners: La primera inversión inmobiliaria en Salta de un Fondo de EE.UU.
El gobernador Gustavo Sáenz anunció que un fondo de inversión de Estados Unidos desarrollará un proyecto inmobiliario en la capital. Se realizará junto a una firma salteña y representa la primera inversión del fondo en Latinoamérica.
A qué hora juega Argentina vs Venezuela, el último partido de Eliminatorias de MessiDeportes04/09/2025
Se enfrentan en el Monumental por la fecha 17 de la clasificación de CONMEBOL para el Mundial 2026. La Vinotinto se juega su plaza a la Copa del Mundo. Las probables alineaciones de Lionel Scaloni y Fernando Batista.
Este jueves se podrían definir todos los clasificados directos y la selección que irá al Repechaje.