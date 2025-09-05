Andrea Villegas: “Milei gobierna con la casta y tiene que irse ya”

En El Acople, la candidata a diputada nacional por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Andrea Villegas, lanzó duras críticas contra la gestión de Javier Milei, a la que calificó como un gobierno “coimero, corrupto, ajustador y represivo”. Según señaló, la política económica actual “hace agua por todos lados” porque responde exclusivamente “a los intereses de los ricos y poderosos, los que especulan con la timba financiera, blanquean capitales y pagan cada vez menos impuestos”.

Para Villegas, la supuesta “luna de miel con Milei se está terminando” porque la población percibe que “no vinieron a combatir ninguna casta, gobiernan con la casta y están formando una nueva: la familia Milei, él y su hermana”.

La dirigente destacó el rol de la movilización social en la resistencia a las políticas oficiales: “La lucha en las calles, en unidad, demostró que se le puede ganar a este gobierno”. Y sostuvo que no es posible esperar al final del mandato: “Un minuto más con Milei es un ataque progresivo a los derechos. Si aguantamos dos años más con este plan económico, vamos a la ruina”.

En ese sentido, propuso una salida de fondo: “Creemos que Milei se tiene que ir ya y que hay que convocar a una asamblea constituyente, donde sea el pueblo trabajador el que decida los cambios sociales, económicos y políticos que necesita el país”.

Villegas también cuestionó a las gestiones anteriores: “Este gobierno de ultraderecha no es la solución, pero tampoco lo fueron el kirchnerismo ni el peronismo en todas sus variantes”. Finalmente, afirmó que el Frente de Izquierda Unidad y el MST impulsan “la construcción de una alternativa política anticapitalista y socialista que fortalezca la voz de los trabajadores frente a la crisis”.