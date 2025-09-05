Del Plá: “El Frente de Izquierda es la única oposición real a Milei y sus cómplices”

Royón: “El Congreso no puede ser un levantamanos del Gobierno Nacional”
La candidata a senadora nacional por Primero Los Salteños, Flavia Royón, advirtió que las elecciones de octubre son clave para “recuperar la institucionalidad” en el Congreso.
En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el candidato a senador nacional por el Frente de Izquierda, Claudio del Plá, aseguró que la crisis política y social atraviesa un punto de quiebre y que las fuerzas tradicionales “ya no representan una alternativa real” para enfrentar al Gobierno.
En plena campaña electoral, Claudio del Plá sostuvo que el proceso político se desarrolla en medio de “una crisis muy severa” y con una dinámica que “hace que octubre parezca estar a un siglo de distancia”. Según el dirigente, el Frente de Izquierda es la única fuerza que mantiene una presencia constante en las calles y una oposición firme al gobierno de Javier Milei.
“El pueblo percibe que en la lucha contra el gobierno de Milei y sus cómplices locales, la izquierda es la que está en la calle y la única que puede ser consecuente”, afirmó. En ese sentido, cuestionó a las distintas expresiones políticas en Salta: “Es muy difícil creerle a las tres facciones con las que va el peronismo a elecciones que puedan representar una oposición real”.
Del Plá advirtió que la población ya se plantea qué escenario vendrá después de Milei, al que calificó como “un gobierno hostil, enemigo del pueblo argentino”. En su diagnóstico, “hay una parte mayoritaria de la población que piensa que esto no va, y cada día que pasa se suma más gente”.
El candidato puso el foco en los sectores más afectados: personas con discapacidad, jubilados, trabajadores estatales y familias sin acceso a la vivienda. “Hay 100 mil familias que no tienen vivienda propia en Salta y tienen cero futuro en términos habitacionales”, remarcó.
Finalmente, señaló que la crisis no involucra únicamente al Gobierno nacional, sino también a quienes lo respaldaron: “La crisis del gobierno de Milei es también la de sus cómplices. No se sabe si va a completar su mandato, por sus propias contradicciones internas, la guerra de camarillas y el escándalo de corrupción que no pueden explicar”.
