FIFA puso a la venta las entradas del Mundial 2026 y los precios generaron polémica
Las entradas para la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá ya tienen fecha de venta, pero los altos costos provocaron reacciones en redes sociales.Deportes04/09/2025
Mientras se definen los últimos cupos, desde la FIFA ya palpitan el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, y dieron a conocer los precios de las entradas.
Según informó la casa madre del fútbol, los tickets para la próxima Copa del Mundo tendrán un precio que irá desde los 60 hasta los 6.730 dólares, lo que generó varias críticas en redes sociales.
"El precio de 6.730 dólares es el precio de la Categoría 1 para la final de la Copa Mundial. Es la entrada más cara que se puede comprar", aclaró el máximo ente.
Además, la Federación Internacional de Fútbol Asociación informó que las entradas estarán disponibles a partir del próximo 10 de septiembre, mediante un primer sorteo exclusivo para clientes de Visa.
Incluso, explicaron que el proceso de venta se basará en el precio dinámico, un sistema que fue implementado en el Mundial de Clubes.
Este método implica que, aunque las entradas tendrán un precio base, su valor podrá aumentar o disminuir según la demanda del mercado.
Con información de 442
El técnico campeón del mundo habló en conferencia de prensa este miércoles, previo al partido del jueves ante Venezuela, a las 20.30 en el Monumental.
El jueves se disputará la decimoséptima jornada de las clasificatorias y son tres los combinados que aspiran a sacar su pasaje a la Copa del Mundo.
El entrenador campeón del mundo, Lionel Scaloni, no paró un once en la práctica del martes, pero sí mantuvo charlas con algunos jugadores. Hoy, en el último entrenamiento antes del partido por las Eliminatorias, definiría el equipo.
El entrenador de Boca pasó la noche sin sobresaltos en la clínica Fleni y su estado será evaluado para saber si obtiene el alta médica.
Alpine cambia de estrategia: Colapinto no correrá en la Práctica 1 de Monza, lo reemplaza Paul AronDeportes03/09/2025
El piloto estonio de 21 años debutará oficialmente con la escudería francesa en la Fórmula 1 al manejar el auto del argentino en los entrenamientos libres 1 del Gran Premio de Italia.
El gobierno de Nicolás Maduro denuncia que el video difundido por Donald Trump, presuntamente de un operativo antidrogas, habría sido creado con inteligencia artificial.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Explosivos de YPF: Se estima más de ocho millones abandonados en el norte salteño
La periodista Ana Brizuela, dialogó con Aries sobre la existencia de millones de explosivos enterrados por YPF en el norte de Salta entre los años ‘70 y ‘80. Advirtió que se trata de un “riesgo civil” y recordó casos de muertes y mutilaciones.
Tartagalense seleccionado entre 90.000 aspirantes para una beca en Reino Unido
El expresidente de la Cámara de Empresarios de Tartagal será uno de los pocos seleccionados en todo el mundo y, tras su capacitación, apunta a aplicar Inteligencia Artificial en el país.
Acción de amparo para personas con discapacidad: “Se estableció un sistema que no fue el más eficiente”Salta03/09/2025
El fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina, brindó detalles sobre la presentación de una acción de amparo contra el Estado Nacional y ANDIS por la suspensión de pensiones por invalidez. Se formalizaría entre el viernes 5 y lunes 8 de septiembre.