FIFA puso a la venta las entradas del Mundial 2026 y los precios generaron polémica

Mientras se definen los últimos cupos, desde la FIFA ya palpitan el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, y dieron a conocer los precios de las entradas.

Según informó la casa madre del fútbol, los tickets para la próxima Copa del Mundo tendrán un precio que irá desde los 60 hasta los 6.730 dólares, lo que generó varias críticas en redes sociales.

"El precio de 6.730 dólares es el precio de la Categoría 1 para la final de la Copa Mundial. Es la entrada más cara que se puede comprar", aclaró el máximo ente.

Además, la Federación Internacional de Fútbol Asociación informó que las entradas estarán disponibles a partir del próximo 10 de septiembre, mediante un primer sorteo exclusivo para clientes de Visa.

Incluso, explicaron que el proceso de venta se basará en el precio dinámico, un sistema que fue implementado en el Mundial de Clubes.

Este método implica que, aunque las entradas tendrán un precio base, su valor podrá aumentar o disminuir según la demanda del mercado.

Con información de 442