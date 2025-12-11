El francés Quentin Folliot fue sancionado con 20 años de suspensión y una multa de más de cien mil dólares por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis.
Un tenista francés fue suspendido por 20 años por arreglar partidos
Se trata de Quentin Folliot, quien llegó a ocupar el puesto 488 del ranking ATP. Fue encontrado culpable de 27 infracciones al Programa Anticorrupción, además de que tendrá que pagar una multa económica de 70 mil dólares.Deportes11/12/2025
La Agencia de Integridad Internacional de Tenis, ITIA por sus siglas en inglés, decidió aplicar el castigo más duro para un deportista. Se trata de Quentin Folliot, quien fue suspendido por 20 años y tendrá prohibido hacer cualquier tipo de actividad ligada al tenis, ya que fue encontrado culpable de 27 infracciones y conductas antideportivas, todas ellas relacionadas al arreglo de partidos.
Aunque fue de formas diferentes, como dejarse perder para beneficiar a las apuestas, ofrecer dinero a rivales, no colaborar con las autoridades, destrucción de pruebas y un largo etcétera, Foillot quedará marcado para siempre. Además, deberá pagar una multa de 70 mil dólares y devolver ganancias por 44 mil más.
Cabe mencionar que, si bien pasó la mayor parte de su carrera compitiendo en torneos ITF y Challengers, el tenista de 26 años acumuló premios por poco más de 60 mil dólares, aunque todo eso se le esfumará en concepto de abonos por las sanciones antes mencionadas. Su pico de rendimiento fue en 2022, año en el que alcanzó la posición 488 del ranking ATP.
Logró destacar en dobles, alcanzando finales ITF y derrotando a parejas mejores rankeadas. Sin embargo, su nombre será conocido por recibir una de las peores sanciones en la historia del deporte, que cubre prácticamente toda una carrera profesional. Recién en 2044, a la edad de 46 años, podrá volver a relacionarse con el tenis.
El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, pidió "calma" y "tiempo" a la afición tras la derrota 2-1 ante el Manchester City por la Champions League, lo que significó solo dos victorias en sus últimos ocho partidos.
Manchester City derrotó 2-1 al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 6 de la UEFA Champions League 2025-2026, una victoria que profundiza la crisis en la 'Casa Blanca'..
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la designación de Nicolás Ramírez como el árbitro principal para la gran final del Torneo Clausura 2025 entre Racing Club y Estudiantes de La Plata.
El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, realizará una gira internacional en India entre el 13 y el 15 de diciembre como figura central del GOAT India Tour 2025.
La Liga Profesional de Fútbol (LPF) aprobó este miércoles 10 de diciembre de 2025 la grabación de todas las reuniones de su Comité Ejecutivo.
El Ejecutivo informó superávit fiscal, caída de la inflación, reducción de la pobreza y avances en seguridad. Ahora apunta a reformas estructurales clave para consolidar su gestión.
El INDEC publicará hoy el dato de Inflación (IPC) correspondiente a noviembre, y las consultoras privadas estiman que los precios se habrían ubicado entre 2,3% y 2,5%.
Argentina inicia pruebas preclínicas de una vacuna ARNm contra la gripe aviar H5N1Ciencia & Tecnología11/12/2025
Sinergium Biotech comenzará los ensayos en laboratorio con apoyo de CEPI, la OMS y la OPS. El proyecto busca preparar a la región ante futuras pandemias y apunta a iniciar estudios en humanos en 2026.
Tucumán propone un plan propio de monitoreo contra los vuelos narco; reunión clave con MonteolivaProvincias11/12/2025
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.