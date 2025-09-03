El SMN emitió alerta por vientos intensos en Salta

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se registrarán vientos intensos en la zona cordillerana de Salta durante este miércoles. El organismo emitió una alerta amarilla que está vigente desde las 12 del mediodía hasta las 18.

Según el informe del SMN, se esperan vientos del noroeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h. Además, se advierte que las ráfagas podrían superar los 90 km/h, especialmente en las zonas de mayor altitud.

La alerta abarca la Cordillera de los Andes y la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos, Cafayate y San Carlos.

Subsecretaría de Defensa Civil recomendó a la población de estas zonas tomar precauciones ante el fenómeno climático.