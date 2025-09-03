Salta se prepara para el Milagro con un amplio operativo sanitario

El SMN emitió alerta por vientos intensos en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos intensos en varias zonas de Salta. Se esperan ráfagas que podrían superar los 90 km/h en la cordillera y la Puna.
SAMEC desplegará 24 ambulancias, puestos fijos y 150 profesionales para atender a más de 650.000 peregrinos durante las festividades.Salta03/09/2025Agustina Tolaba
El director del SAMEC, Dr. Daniel Romero, detalló el amplio operativo sanitario que se desplegará durante las festividades del Milagro, que cada año congregan a cientos de miles de peregrinos en Salta.
A partir del 6 de septiembre, inicio de la novena, se habilitará un nuevo puesto médico entre la Catedral y el Banco Macro. Además, del 12 al 14 de septiembre funcionará otro en la Glorieta de la Plaza 9 de Julio, con la colaboración de podólogos, kinesiólogos y rescatistas, para asistir a los peregrinos provenientes del interior de la provincia.
Romero explicó que se instalarán puestos intermedios en puntos estratégicos de ingreso a la ciudad, como la Plaza Macacha Güemes y el ex peaje de AUNOR, para garantizar atención temprana a los caminantes. Todos los puestos estarán interconectados mediante un centro de comunicaciones, asegurando coordinación con ambulancias, bomberos, policía provincial y personal de diversas ONG y universidades.
Durante la procesión del 15 de septiembre, se desplegarán tres puestos fijos principales en la Plaza 9 de Julio, Plaza Belgrano y Parque 20 de Febrero, acompañados por 24 ambulancias equipadas distribuidas a lo largo del recorrido. Romero indicó que, además de estas unidades, se mantendrán operativas las 13 subbases del SAMEC en la ciudad para atender otras eventualidades.
Se estima que este año participarán más de 300 peregrinaciones provenientes de la ciudad y el interior, replicando la asistencia del año pasado, que superó los 650.000 fieles. El Dr. Romero remarcó que el operativo cuenta con cerca de 150 personas, incluyendo personal del SAMEC, de otras provincias y empresas privadas, con el objetivo de garantizar la atención sanitaria de todos los asistentes durante las festividades del Milagro.
Coordinación entre autoridades provinciales, bomberos y Defensa Civil permitió atender la emergencia sin complicaciones.
El jefe del área alertó sobre el bajo numero de residentes, señaló que tras el COVID, los profesionales optan por otras formas de capacitación, aunque la especialidad es clave.
La periodista Ana Brizuela, dialogó con Aries sobre la existencia de millones de explosivos enterrados por YPF en el norte de Salta entre los años ‘70 y ‘80. Advirtió que se trata de un “riesgo civil” y recordó casos de muertes y mutilaciones.
En un panel emitido por Pasaron Cosas, referentes de Comerciantes Unidos plantearon la gravedad de la recesión y denunciaron multas desmedidas que agravan la situación del sector.
La provincia modificó la fecha, originalmente prevista para un domingo, y asegura la continuidad de los servicios hospitalarios esenciales.
La explosión generó alarma por la presencia de otros dispositivos en la zona. Las autoridades investigan si se cumplieron las normas de seguridad en el trabajo.
La Justicia responsabilizó a la institución de Parque Patricios en su carácter de empleador.
Los condenados integraban una caravana de unos veinte mochileros que recorría a pie una zona de yungas de Embarcación, a 20 kilómetros de Bolivia, cuando fueron divisados y seguidos por la Gendarmería, a fines de agosto de 2024.
La Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción al proyecto que prevé la realización de campañas de concientización sobre la violencia digital o telemática, en la mayoría de los casos, teniendo a mujeres como víctimas.
El Presidente de la Cámara cruzó al diputado libertario por acercarse – muy ofuscado – al atril de presidencia para reclamar una acción que consideró injusta. “Tómese un Rivotril y siéntese en su lugar, no lo veo bien”, sostuvo Amat.