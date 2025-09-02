La Justicia responsabilizó a la institución de Parque Patricios en su carácter de empleador.
Internaron a Miguel Ángel Russo
Luego de haber sido visto "muy cansado" en los últimos días, el entrenador de Boca se encuentra en el Instituto Fleni por una infección urinaria y quedará en observación.Deportes02/09/2025
Si bien se mantiene activo y al frente de la dirección técnica de Boca, la salud de Miguel Ángel Russo sigue siendo un tema delicado en el Xeneize. Así, ante un evidente cansancio reciente, desde el club consensuaron con el entrenador, quien decidió someterse a nuevos estudios médicos que revelaron una infección urinaria.
Según trascendió, el entrenador ya se había sometido a estudios la semana pasada y se había descartado el problema. Sin embargo, a Russo se lo notó visiblemente cansado, por lo que se decidió repetir los análisis, en el Instituto Fleni, del barrio porteño de Belgrano. Allí, los estudios detectaron el problema.
Si bien se encuentra bien y tenía ganas de irse, el director técnico de Boca pasará la noche internado en una sala común por decisión de los médicos y le pasarán antibióticos vía suero para acelerar el proceso para terminar con la infección. La idea es, en principio, que esté 24 horas más en la clínica antes de recibir el alta.
De esta manera, Russo no estará mañana al frente de la práctica que el Xeneize desarrollará desde las 15 y quien estará a cargo del plantel es su ayudante, Claudio Ubeda.
TyC.
El jugador no pudo abordar el avión de KLM desde Amsterdam por desperfectos técnicos y tuvo que trasladarse hasta París para completar su periplo hacia Ezeiza. No estará esta tarde en la práctica que contará con 28 de los 29 convocados. Si bien había una alerta sobre su estado físico estaría para ser titular el jueves en el Monumental ante Venezuela.
El delantero sueco llegó al equipo de Anfiled y quedó en el podio de las compras más caras de la historia. Además, en el vigente mercado de pases, Liverpool ubicó a dos futbolistas en el top 10.
Audiencia clave en CONMEBOL por los incidentes en el Libertadores de América. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 15:00 horas de forma presencial. Ambos clubes volverán a presentar sus descargos a la espera de una sanción
Lionel Messi, el crack de la Albiceleste campeona del Mundo y bicampeona de América, arribó este lunes por la tarde al país para sumarse a los entrenamientos de la Selección Argentina.
Finalizó el libro de pases en el viejo continente y muchos jugadores con rodaje en la Scaloneta cambiaron de camiseta para le temporada entrante.
La Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio acordaron cómo se trabajará durante la celebración del Milagro. Además acrodaron la modalidad laboral para el Día del Empleado de Comercio.
Constitucionalistas advierten que prohibir la difusión de los audios de Karina es un acto de censuraPolítica01/09/2025
Un grupo de constitucionalistas coincidió en señalar que la decisión del juez Alejandro Patricio Maraniello de prohibir la difusión de supuestos audios de Karina Milei es “inconstitucional”.
“El camino es un federalismo real”: Sáenz felicitó a Valdés, gobernador electo de CorrientesPolítica01/09/2025
“Reafirmamos nuestro compromiso para seguir fortaleciendo los lazos entre provincias, impulsar nuestras economías regionales y generar más oportunidades de desarrollo", posteó el mandatario salteño en sus redes sociales.
Nuevo golpe al bolsillo: suben los combustibles en Salta
La Super quedó en $1.441, la Infinia en $1.661 y el Diésel 500 en $1.485. Este nuevo aumento es de 1,7% respecto a los valores registrados en agosto.
Un booster sísmico explotó y mató a un operario: Apuntan contra YPF
La explosión generó alarma por la presencia de otros dispositivos en la zona. Las autoridades investigan si se cumplieron las normas de seguridad en el trabajo.