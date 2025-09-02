Internaron a Miguel Ángel Russo

Luego de haber sido visto "muy cansado" en los últimos días, el entrenador de Boca se encuentra en el Instituto Fleni por una infección urinaria y quedará en observación.

Deportes02/09/2025

russo-conferencia-boca

Si bien se mantiene activo y al frente de la dirección técnica de Boca, la salud de Miguel Ángel Russo sigue siendo un tema delicado en el Xeneize. Así, ante un evidente cansancio reciente, desde el club consensuaron con el entrenador, quien decidió someterse a nuevos estudios médicos que revelaron una infección urinaria.

Según trascendió, el entrenador ya se había sometido a estudios la semana pasada y se había descartado el problema. Sin embargo, a Russo se lo notó visiblemente cansado, por lo que se decidió repetir los análisis, en el Instituto Fleni, del barrio porteño de Belgrano. Allí, los estudios detectaron el problema.

Si bien se encuentra bien y tenía ganas de irse, el director técnico de Boca pasará la noche internado en una sala común por decisión de los médicos y le pasarán antibióticos vía suero para acelerar el proceso para terminar con la infección. La idea es, en principio, que esté 24 horas más en la clínica antes de recibir el alta.

De esta manera, Russo no estará mañana al frente de la práctica que el Xeneize desarrollará desde las 15 y quien estará a cargo del plantel es su ayudante, Claudio Ubeda.

TyC.

Te puede interesar
Gz1f7qsXAAArIx-?format=jpg&name=small

Alexis Mac Allister, retrasa su arribo a a Selección Argentina

Deportes02/09/2025

El jugador no pudo abordar el avión de KLM desde Amsterdam por desperfectos técnicos y tuvo que trasladarse hasta París para completar su periplo hacia Ezeiza. No estará esta tarde en la práctica que contará con 28 de los 29 convocados. Si bien había una alerta sobre su estado físico estaría para ser titular el jueves en el Monumental ante Venezuela.

720

Independiente y U de Chile, cara a cara en Asunción

Deportes02/09/2025

Audiencia clave en CONMEBOL por los incidentes en el Libertadores de América. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 15:00 horas de forma presencial. Ambos clubes volverán a presentar sus descargos a la espera de una sanción

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail