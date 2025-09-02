Organizaciones feministas y LGBTIQ+ repudian la candidatura de Martín Del Frari a Defensor del Pueblo

Un grupo de organizaciones de mujeres y personas LGBTTIQ+ emitió un comunicado conjunto para rechazar e impugnar públicamente la postulación del exconcejal Martín Del Frari a la Defensoría del Pueblo.

Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran la Multisectorial de Mujeres de Salta y la Asamblea Lesbotransfeminista, argumentan que el exconcejal es un “enemigo de las reivindicaciones feministas” y ha sido denunciado por violencia de género.

El comunicado hace referencia a múltiples denuncias y acusaciones periodísticas de 2018 y 2023, señalando que la violencia de Del Frari, tanto física como psicológica, ha sido una constante dentro y fuera del recinto. Según el texto, su conducta no es apta para un cargo que "debe ser ocupado por una persona que comprenda el compromiso con la defensa de la universalización de los Derechos Humanos Universales, según estándares de la ética feminista”.

Las organizaciones firmantes también cuestionan el proceso de postulación, calificándolo de "extraña situación" debido al "magro límite de 3 días" para presentar impugnaciones. Esto, sumado a la reciente renuncia de Del Frari a su banca en el Concejo Deliberante, genera “muchos interrogantes” sobre la transparencia del proceso.

Finalmente, el comunicado concluye con un fuerte repudio a la posibilidad de que sus derechos como ciudadanas sean tutelados por "un hombre violento, hegemónico, de discurso y visión androcéntrica", destacando que el “buen nombre y honor” no se limpian con fallos judiciales, sino con acciones y conductas que demuestren respeto por los Derechos Humanos.

El comunicado:

Las organizaciones firmantes, rechazamos e impugnamos públicamente, la postulación del ex concejal Martín Del Frari a la Defensoría del Pueblo.

Del Frari, declarado enemigo de las reivindicaciones feministas, lesbotransfeministas, fue denunciado por violencia de género en la justicia y acusado en los medios de comunicación, por sus entonces pares mujeres.( Ver Cuarto Poder,’’Piden la destitución de un concejal kirchnerista’’,2018,26 de marzo; fmcapitalsalta.com.ar,’’El concejo Deliberante analiza el caso de Martín del Frari,2018,27 de marzo; fmnoticias88.1,’’El Concejo Deliberante desestimó el pedido de destitución de Del Frari por violencia de género’’,2018;Cuarto Poder Salta, ’’Otro que acusa campaña en su contra’’.2018,05 de abril, saltadiario,com.ar, ’’Candidato con denuncia por violencia de género,2023,25 de marzo; Opinorte,’’Obsecuencia extrema: radiografía de la guerra de Martín del Frari al buen gusto y la buena política’’,2024,15 de julio.

Entendemos que un cargo como el de la Defensoría del Pueblo, debe ser ocupado por una persona que no solo comprenda los alcances administrativos de la función, también el compromiso con la defensa de la universalización de los Derechos Humanos Universales, según estándares de la ética feminista que promovemos y ejercemos.

Muy lejos de estos presupuestos se encuentra Del Frari, quien no se destacó por su actividad política sino por sus agresiones y ataques a mujeres por su condición de género, dentro y fuera del recinto. Su patético machismo quedó más que evidenciado cuando intentó resolver a las trompadas una diferencia con otro edil varón.

Este hombre, cuya violencia se relata en el profuso insumo periodístico de la Provincia, es el paradigma de lo que lxs teóricxs describen sobre patriarcado y violencia de género.

Más que una falla del patriarcado, las violencias de hombres como Martín del Frari son la ratificación misma del sistema cuyos pactos, como señala una filósofa feminista española, se transforman permanentemente, pero continúan siendo eficaces. La eficacia patriarcal en el entramado del poder político y el Poder Judicial, no es novedad en nuestra provincia.

Nos toca a las militantas feministas, lesbotransfeministas, desmantelar el andamiaje que intenta disciplinar nuestras corporeidades y subjetividades mediante la descalificación, la subordinación física, psíquica, sexual, intelectual, económica o la cobarde persecución judicial como la llevada a cabo por quien pretende llegar a ocupar la Defensoría del Pueblo contra la compañera Sofía Fernández, una referente de las luchas sociales y derechos de las infancias, mujeres y colectivo lesbotransfeminista.

Del Frari ignora que ningún fallo de este Poder Judicial, o la protección corporativa de un Concejo Deliberante devaluado ante la opinión pública, devuelven o limpian ‘’el buen nombre y honor’’ de nadie. El buen nombre y honor, se gestionan cada día, con acciones y conductas en función del bien común, del respeto a los Derechos Humanos de todxs, que de eso se trata la justicia.

Rechazamos que nuestros derechos como ciudadanas, puedan llegar a ser tutelados por un hombre violento, hegemónico, de discurso y visión androcéntrica desde donde parten ejes de discriminación contra la raza, la etnia, la clase social, las identidades sexuales y de género.

Por otro lado, nos resulta llamativo que la comisión del Defensor del Pueblo del Concejo Deliberante, haya resuelto el magro límite de 3 días para presentar impugnaciones. En tres días, aquellxs ciudadanxs que tuvieron la suerte de leer la página web del organismo, tuvieron que acercarse a la Avenida del Líbano S/N, solicitar los antecedentes de todxs lxs postulantes, hacer copia, leerlos y redactar la impugnación en tiempo récord. ¿Por qué la prisa? Esta extraña situación junto a la renuncia de Del Frari a su banca de concejal, nos genera muchos interrogantes.

Abordamos nuestro compromiso feminista desde la academia y el territorio, desafiando desde hace décadas los límites disciplinarios convencionales. Hablamos desde la autoridad del trabajo de gestión y acompañamiento de casos de violencias contra las infancias, mujeres y personas lesbianas y trans, en toda la provincia.

Por lo tanto, somos portadoras de los créditos que el caso requiere para rechazar, repudiar e impugnar públicamente, la postulación de Martín del Frari a la Defensoría del Pueblo

Será Justicia. Salta,02/09/2025

MULTISECTORIAL DE MUJERES DE SALTA

ASAMBLEA LESBOTRANSFEMINISTA

GEMA-GÉNERO Y MASCULINIDADES

CLADEM-COMITÉ DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER

AGRUPACIÓN BEATRIZ PEROSIO

MADRES PROTECTORAS SALTA