Un nuevo récord de transferencia en el futbol

El delantero sueco llegó al equipo de Anfiled y quedó en el podio de las compras más caras de la historia. Además, en el vigente mercado de pases, Liverpool ubicó a dos futbolistas en el top 10.

Deportes02/09/2025

720

La Premier League dio el golpe al ranking de transferencias, ya que Liverpool con las contrataciones que realizó en el mercado de pases, ubicó a dos refuerzos entre el top 10, donde se destaca el delantero  Alexander Isak, quien quedó dentro del podio.

Con un desembolso global de más de alrededor de €3.500 millones, la competición inglesa no tuvo rival. Tampoco lo tiene Isak, que se convirtió en el tercer fichaje más caro de  la historia con su salida de del Newcastle al Liverpool por unos 150 millones de euros. El atacante quedó por detrás del brasileño Neymar y el francés Kylian Mbappe.

Te puede interesar
Gz1f7qsXAAArIx-?format=jpg&name=small

Alexis Mac Allister, retrasa su arribo a a Selección Argentina

Deportes02/09/2025

El jugador no pudo abordar el avión de KLM desde Amsterdam por desperfectos técnicos y tuvo que trasladarse hasta París para completar su periplo hacia Ezeiza. No estará esta tarde en la práctica que contará con 28 de los 29 convocados. Si bien había una alerta sobre su estado físico estaría para ser titular el jueves en el Monumental ante Venezuela.

720

Independiente y U de Chile, cara a cara en Asunción

Deportes02/09/2025

Audiencia clave en CONMEBOL por los incidentes en el Libertadores de América. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 15:00 horas de forma presencial. Ambos clubes volverán a presentar sus descargos a la espera de una sanción

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail