Un nuevo récord de transferencia en el futbol

La Premier League dio el golpe al ranking de transferencias, ya que Liverpool con las contrataciones que realizó en el mercado de pases, ubicó a dos refuerzos entre el top 10, donde se destaca el delantero Alexander Isak, quien quedó dentro del podio.

Con un desembolso global de más de alrededor de €3.500 millones, la competición inglesa no tuvo rival. Tampoco lo tiene Isak, que se convirtió en el tercer fichaje más caro de la historia con su salida de del Newcastle al Liverpool por unos 150 millones de euros. El atacante quedó por detrás del brasileño Neymar y el francés Kylian Mbappe.