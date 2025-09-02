Messi arribó al país para disputar las Eliminatorias con Argentina

Tras la derrota en la final de la Leagues Cup, con el Inter Miami, Messi ya pisó suelo argentino. En su llegada, en compañía de Rodrigo De Paul, el zurdo firmó algunos autógrafos y se mostró contento por el cariño brindado por un grupo de fanáticos.

En el Aeropuerto de Ezeiza, Messi se acercó, custodiado por agentes de seguridad, a una reja y respondió ante las preguntas de los hinchas, sobre cómo estaba. "Todo muy bien", comentó el crack rosarino, quien luego fue llevado, junto con De Paul, al Predio de la AFA, que está muy cerca.

El 4 de septiembre, Argentina, ya clasificada al Mundial 2026, recibe a Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias y el Monumental de Núñez será testigo del capítulo final de los partidos oficiales de La Pulga en suelo nacional.

Con 38 años, vigente y aún sumando actuaciones decisivas, Leo confirmó que vive el compromiso que se viene como una parte importante del final de su carrera con la Albiceleste: "Va a ser especial, un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá algún amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial y, por eso, me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres y mis hermanos, todos los que puedan".

Aunque nunca se sabe lo que el futuro puede deparar para un jugador del voltaje de Lionel Messi, él mismo admite el sabor a despedida: "Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención".

El martes de la próxima semana, Argentina visitará a Ecuador, en el cierre de la clasificación para la próxima Copa del Mundo. Para estos dos encuentros, los dirigidos por Lionel Scaloni empiezan a entrenarse en el Predio de la AFA.

