El jugador no pudo abordar el avión de KLM desde Amsterdam por desperfectos técnicos y tuvo que trasladarse hasta París para completar su periplo hacia Ezeiza. No estará esta tarde en la práctica que contará con 28 de los 29 convocados. Si bien había una alerta sobre su estado físico estaría para ser titular el jueves en el Monumental ante Venezuela.
Messi arribó al país para disputar las Eliminatorias con Argentina
Lionel Messi, el crack de la Albiceleste campeona del Mundo y bicampeona de América, arribó este lunes por la tarde al país para sumarse a los entrenamientos de la Selección Argentina.Deportes02/09/2025
Tras la derrota en la final de la Leagues Cup, con el Inter Miami, Messi ya pisó suelo argentino. En su llegada, en compañía de Rodrigo De Paul, el zurdo firmó algunos autógrafos y se mostró contento por el cariño brindado por un grupo de fanáticos.
En el Aeropuerto de Ezeiza, Messi se acercó, custodiado por agentes de seguridad, a una reja y respondió ante las preguntas de los hinchas, sobre cómo estaba. "Todo muy bien", comentó el crack rosarino, quien luego fue llevado, junto con De Paul, al Predio de la AFA, que está muy cerca.
El 4 de septiembre, Argentina, ya clasificada al Mundial 2026, recibe a Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias y el Monumental de Núñez será testigo del capítulo final de los partidos oficiales de La Pulga en suelo nacional.
Con 38 años, vigente y aún sumando actuaciones decisivas, Leo confirmó que vive el compromiso que se viene como una parte importante del final de su carrera con la Albiceleste: "Va a ser especial, un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá algún amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial y, por eso, me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres y mis hermanos, todos los que puedan".
Aunque nunca se sabe lo que el futuro puede deparar para un jugador del voltaje de Lionel Messi, él mismo admite el sabor a despedida: "Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención".
El martes de la próxima semana, Argentina visitará a Ecuador, en el cierre de la clasificación para la próxima Copa del Mundo. Para estos dos encuentros, los dirigidos por Lionel Scaloni empiezan a entrenarse en el Predio de la AFA.
Con información de ESPN
El delantero sueco llegó al equipo de Anfiled y quedó en el podio de las compras más caras de la historia. Además, en el vigente mercado de pases, Liverpool ubicó a dos futbolistas en el top 10.
Audiencia clave en CONMEBOL por los incidentes en el Libertadores de América. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 15:00 horas de forma presencial. Ambos clubes volverán a presentar sus descargos a la espera de una sanción
Finalizó el libro de pases en el viejo continente y muchos jugadores con rodaje en la Scaloneta cambiaron de camiseta para le temporada entrante.
El director técnico del la selección argentina habló sobre el duro fútbol argentino, la importancia del ritmo competitivo, que pasará con aquellos que jueguen en ligas menores y más.
El Rojo expuso su alegato en Luque por los incidentes que provocaron la suspensión del partido de Copa Sudamericana. La Confederación analiza cuatro escenarios de sanción.
Salta: cuándo llega el frío y la posible caída de agua nieve, según el pronóstico extendido
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.
Desde este lunes, el IPS deja de emitir órdenes en papel
Los afiliados deberán gestionar sus consultas médicas únicamente a través de la aplicación oficial de la obra social, lo que generó preocupación entre quienes no usan celulares o internet.
Enrique Cornejo cargó contra Zapata y pidió investigar su rol en el “lobby tabacalero”
El senador provincial aseguró que el diputado justificó fallos judiciales que beneficiaron a una tabacalera y causaron pérdidas millonarias a ARCA.
La medida de la Municipalidad de Salta alcanza al traslado de personas con discapacidad, en rehabilitación, tratamiento médico, terapias de recuperación y asistencia a centros educativos. La exención es anual, del 100% y puede renovarse. El trámite se realiza en el CCM y las oficinas de Rentas 25 de Mayo 846.
La Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio acordaron cómo se trabajará durante la celebración del Milagro. Además acrodaron la modalidad laboral para el Día del Empleado de Comercio.