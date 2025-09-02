Independiente y U de Chile, cara a cara en Asunción

Audiencia clave en CONMEBOL por los incidentes en el Libertadores de América. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 15:00 horas de forma presencial. Ambos clubes volverán a presentar sus descargos a la espera de una sanción

Deportes02/09/2025

El 20 de agosto quedará grabado como un día oscuro en la historia del fútbol sudamericano, Independiente y U de Chile se canceló producto de una barbarie en las tribunas del Libertadores de América. 

Este martes, a las 15 horas, se llevará adelante la audiencia en la sede CONMEBOL, donde el “Rojo” y el “Azul” volverán a exponer sus descargos. La Comisión Disciplinaria estará compuesta por Eduardo Gross Brown (Paraguay), Amarilis Belisario (Venezuela), Lucas Ribeiro (Brasil), mientras que Cristóbal Valdés (Chile) y Jorge Ignacio Moreno (Argentina) no podrán participar de la misma para no tomar decisiones arbitrarias.

