Tensión en Diputados: Amat mandó a Cornejo a tomar un Rivotril

La ministra de Seguridad se refirió a las grabaciones atribuidas a Karina Milei. Según indicó la funcionaria, el material fue utilizado como un “misil político en plena campaña electoral”, y denunció una presunta operación de espionaje ilegal de extrema gravedad, a la que vinculó directamente con el kirchnerismo.
Un tenso cruce se produjo en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados salteña; el presidente del cuerpo, Esteban Amat, arremetió contra el diputado libertario, Roque Cornejo, quien, muy ofuscado, se acercó al atril de presidencia para hacerle un reclamo.
Todo comenzó con el pedido de tratamiento sobre tablas de una diputada del oficialismo salteño para rechazar la censura contra medios periodísticos por parte del presidente Milei. Cabe destacar que, como sucede en el Congreso de la Nación, los legisladores locales tenían en sus pupitres carteles con hashtags (#) con los escándalos más resonantes que protagoniza la Administración libertaria: Libra, presuntas coimas, fentanilo y quita de pensiones por discapacidad, entre otras.
La sesión avanzaba sin más inconvenientes con la lectura de proyectos y fue cuando Amat aprobó el acta de labor parlamentaria que Cornejo pidió el tratamiento sobre tablas de un repudio a las agresiones – así lo expresó – que recibió el presidente Milei la semana pasada.
No obstante, el Presidente del cuerpo advirtió lo extemporáneo del pedido del libertario, sin embargo, puso a consideración del cuerpo el tratamiento, siendo rechazado instantáneamente.
“El diputado Cornejo vino a decir que iba a pedir la palabra y no lo hizo, estaba hablando por teléfono. Dijo que iba a tratar un proyecto sobre tablas cuando estuvimos en labor parlamentaria”, explicó Amat al instante.
Aseguró que, cuando se aprobó el acta de labor, Cornejo recién apretó el botón para pedir la palabra.
“Dejó avanzar la sesión y, no sé si para hacerse notar, pide la palabra cuando no le corresponde. Las actuaciones de Cornejo están totalmente fuera de lugar. Parece que no se animó al tratamiento sobre tablas, pero el que le hablaba por teléfono parece que le dijo que insistiera”, señaló.
Así las cosas, la sesión continuó con la discusión de un proyecto de ley para declarar el ‘Día del Futbolista Salteño’, y, mientras el diputado Jorge Reston explicaba los motivos de su voto positivo, fue interrumpido por Amat.
“El diputado Cornejo está amenazando al que da la palabra, le aconsejaría que tome un Rivotril y se siente en su lugar”, dijo al micrófono el Presidente de la Cámara; la transmisión logró captar a un Cornejo alejándose del atril muy enojado, y Amat completó: “Si lo mandaron a hacer circo o está mal, vaya a la enfermería a tomarse la presión. No lo veo bien. En manifestaciones va a poder hablar”.
