El delantero sueco llegó al equipo de Anfiled y quedó en el podio de las compras más caras de la historia. Además, en el vigente mercado de pases, Liverpool ubicó a dos futbolistas en el top 10.
Alexis Mac Allister, retrasa su arribo a a Selección Argentina
El jugador no pudo abordar el avión de KLM desde Amsterdam por desperfectos técnicos y tuvo que trasladarse hasta París para completar su periplo hacia Ezeiza. No estará esta tarde en la práctica que contará con 28 de los 29 convocados. Si bien había una alerta sobre su estado físico estaría para ser titular el jueves en el Monumental ante Venezuela.Deportes02/09/2025
Las Eliminatorias Sudamericanas son el reino de los imponderables. Esta vez no hubo lesiones de último momento que modificaron los planes de Lionel Scaloni en la Selección Argentina, pero un desperfecto técnico en el avión que trasladaba desde Amsterdam a Alexis Mac Allister derivó en que el jugador de Liverpool recién llegará a Ezeiza esta noche y se perderá la práctica de esta tarde en el Predio Lionel Andrés Messi.
El mediocampista de Liverpool, que jugó 60 minutos en el triunfo ante Arsenal del domingo, voló a la capital de los Países Bajos pero no pudo tomar el vuelo de KLM. Ante este escenario, el jugador se trasladó a París y estará llegando a las 21.45 de esta noche en vuelo de Air France.
Audiencia clave en CONMEBOL por los incidentes en el Libertadores de América. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 15:00 horas de forma presencial. Ambos clubes volverán a presentar sus descargos a la espera de una sanción
Lionel Messi, el crack de la Albiceleste campeona del Mundo y bicampeona de América, arribó este lunes por la tarde al país para sumarse a los entrenamientos de la Selección Argentina.
Finalizó el libro de pases en el viejo continente y muchos jugadores con rodaje en la Scaloneta cambiaron de camiseta para le temporada entrante.
El director técnico del la selección argentina habló sobre el duro fútbol argentino, la importancia del ritmo competitivo, que pasará con aquellos que jueguen en ligas menores y más.
El Rojo expuso su alegato en Luque por los incidentes que provocaron la suspensión del partido de Copa Sudamericana. La Confederación analiza cuatro escenarios de sanción.
Salta: cuándo llega el frío y la posible caída de agua nieve, según el pronóstico extendido
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.
Desde este lunes, el IPS deja de emitir órdenes en papel
Los afiliados deberán gestionar sus consultas médicas únicamente a través de la aplicación oficial de la obra social, lo que generó preocupación entre quienes no usan celulares o internet.
Enrique Cornejo cargó contra Zapata y pidió investigar su rol en el “lobby tabacalero”
El senador provincial aseguró que el diputado justificó fallos judiciales que beneficiaron a una tabacalera y causaron pérdidas millonarias a ARCA.
La medida de la Municipalidad de Salta alcanza al traslado de personas con discapacidad, en rehabilitación, tratamiento médico, terapias de recuperación y asistencia a centros educativos. La exención es anual, del 100% y puede renovarse. El trámite se realiza en el CCM y las oficinas de Rentas 25 de Mayo 846.
La Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio acordaron cómo se trabajará durante la celebración del Milagro. Además acrodaron la modalidad laboral para el Día del Empleado de Comercio.