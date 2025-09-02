Alexis Mac Allister, retrasa su arribo a a Selección Argentina

El jugador no pudo abordar el avión de KLM desde Amsterdam por desperfectos técnicos y tuvo que trasladarse hasta París para completar su periplo hacia Ezeiza. No estará esta tarde en la práctica que contará con 28 de los 29 convocados. Si bien había una alerta sobre su estado físico estaría para ser titular el jueves en el Monumental ante Venezuela.

Las Eliminatorias Sudamericanas son el reino de los imponderables. Esta vez no hubo lesiones de último momento que modificaron los planes de Lionel Scaloni en la Selección Argentina, pero un desperfecto técnico en el avión que trasladaba desde Amsterdam a Alexis Mac Allister derivó en que el jugador de Liverpool recién llegará a Ezeiza esta noche y se perderá la práctica de esta tarde en el Predio Lionel Andrés Messi.

El mediocampista de Liverpool, que jugó 60 minutos en el triunfo ante Arsenal del domingo, voló a la capital de los Países Bajos pero no pudo tomar el vuelo de KLM. Ante este escenario, el jugador se trasladó a París y estará llegando a las 21.45 de esta noche en vuelo de Air France.

