Nuevo golpe al bolsillo: suben los combustibles en Salta

A partir de este martes 2 de septiembre, YPF actualizó nuevamente sus precios en la ciudad de Salta. Según la pizarra de la empresa, los valores quedaron de la siguiente manera:

Nafta Super: $1.441

Nafta Infinia: $1.661

Infinia Diésel: $1.663

Diésel 500: $1.485

GNC: $740

Esto, siginifica en promedio, un aumento del 1,7%, frente al último incremento que se había registrado el 22 de agosto, cuando los precios eran: Super $1.417, Infinia $1.634, Infinia Diésel $1.638, Diésel $1.459 y GNC $740.

Cabe recordar que agosto registró cuatro aumentos consecutivos en el precio de los combustibles, dejando a la Super con un incremento acumulado cercano a los $100 en apenas 30 días.