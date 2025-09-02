Nuevo golpe al bolsillo: suben los combustibles en Salta

La Super quedó en $1.441, la Infinia en $1.661 y el Diésel 500 en $1.485. Este nuevo aumento es de 1,7% respecto a los valores registrados en agosto.

Salta02/09/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

ypf

A partir de este martes 2 de septiembre, YPF actualizó nuevamente sus precios en la ciudad de Salta. Según la pizarra de la empresa, los valores quedaron de la siguiente manera:

  • Nafta Super: $1.441
  • Nafta Infinia: $1.661
  • Infinia Diésel: $1.663
  • Diésel 500: $1.485
  • GNC: $740

Esto, siginifica en promedio, un aumento del 1,7%, frente al último incremento que se había registrado el 22 de agosto, cuando los precios eran: Super $1.417, Infinia $1.634, Infinia Diésel $1.638, Diésel $1.459 y GNC $740.

Cabe recordar que agosto registró cuatro aumentos consecutivos en el precio de los combustibles, dejando a la Super con un incremento acumulado cercano a los $100 en apenas 30 días.

