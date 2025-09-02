Los principales traspasos de argentinos en el mercado de pases europeo

Los futbolistas argentinos fueron tendencia en el mercado de pases de mediado de 2025. M{as de 200 millones y el sueño de ser parte de la selección de Lionel Scaloni

Alejando Garnacho: La gran novela

En la Premier League, El BIchito es de los perfiles más conocidos y polémicos. dejó el Manchester United por 46 millones para unirse al Chelsea con Facundo Buonanotte, que llegó del Brighton.

Franco Mastantuono: El chico de la Casa Blanca

La joya del fútbol argentino se fue al Real Madrid desde River Plate a cambio de 46 millones de euros. A la liga española también llegaron Valentín Gómez al Real Betis y Thiago Almada junto a Nico González, en Deadline Day, al Atlético de Madrid.

Bundesliga: Récord de argentinos

Claudio Echeverri y Ezequiel Equi Fernández llegaron al Bayern 04 Leverkusen en búsqueda de minutos y de su reconstrucción. Aaron Anslemino fue parte de una transferencia entre Chelsea y Borussia Dortmund: Debutó y se fue ovacionado.

El Colo Barco genera tendencias: Se mueve la Ligue 1

Facundo Medina llegó el Marsella para hacer cupla junto a Leonardo Balerdi. Junto a el Colo, Enzo Panichelli firmó contrato con el Racing de Estrasburgo.

Con información de 442