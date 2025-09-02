Los principales traspasos de argentinos en el mercado de pases europeo

Finalizó el libro de pases en el viejo continente y muchos jugadores con rodaje en la Scaloneta cambiaron de camiseta para le temporada entrante.

Deportes02/09/2025

mercado-de-pases-2090897

Los futbolistas argentinos fueron tendencia en el mercado de pases de mediado de 2025. M{as de 200 millones y el sueño de ser parte de la selección de Lionel Scaloni

Alejando Garnacho: La gran novela

En la Premier League, El BIchito es de los perfiles más conocidos y polémicos. dejó el Manchester United por 46 millones para unirse al Chelsea con Facundo Buonanotte, que llegó del Brighton.

Franco Mastantuono: El chico de la Casa Blanca

La joya del fútbol argentino se fue al Real Madrid desde River Plate a cambio de 46 millones de euros. A la liga española también llegaron Valentín Gómez al Real Betis y Thiago Almada junto a Nico González, en Deadline Day, al Atlético de Madrid.

scaloni-2090853Qué dijo Scaloni sobre los campeones del mundo que juegan en el fútbol argentino

Bundesliga: Récord de argentinos

Claudio Echeverri y Ezequiel Equi Fernández llegaron al Bayern 04 Leverkusen en búsqueda de minutos y de su reconstrucción. Aaron Anslemino fue parte de una transferencia entre Chelsea y Borussia Dortmund: Debutó y se fue ovacionado.

El Colo Barco genera tendencias: Se mueve la Ligue 1

Facundo Medina llegó el Marsella para hacer cupla junto a Leonardo Balerdi. Junto a el Colo, Enzo Panichelli firmó contrato con el Racing de Estrasburgo.

Con información de 442

Te puede interesar
Gz1f7qsXAAArIx-?format=jpg&name=small

Alexis Mac Allister, retrasa su arribo a a Selección Argentina

Deportes02/09/2025

El jugador no pudo abordar el avión de KLM desde Amsterdam por desperfectos técnicos y tuvo que trasladarse hasta París para completar su periplo hacia Ezeiza. No estará esta tarde en la práctica que contará con 28 de los 29 convocados. Si bien había una alerta sobre su estado físico estaría para ser titular el jueves en el Monumental ante Venezuela.

720

Independiente y U de Chile, cara a cara en Asunción

Deportes02/09/2025

Audiencia clave en CONMEBOL por los incidentes en el Libertadores de América. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 15:00 horas de forma presencial. Ambos clubes volverán a presentar sus descargos a la espera de una sanción

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail