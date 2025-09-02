El jugador no pudo abordar el avión de KLM desde Amsterdam por desperfectos técnicos y tuvo que trasladarse hasta París para completar su periplo hacia Ezeiza. No estará esta tarde en la práctica que contará con 28 de los 29 convocados. Si bien había una alerta sobre su estado físico estaría para ser titular el jueves en el Monumental ante Venezuela.
Los principales traspasos de argentinos en el mercado de pases europeo
Finalizó el libro de pases en el viejo continente y muchos jugadores con rodaje en la Scaloneta cambiaron de camiseta para le temporada entrante.Deportes02/09/2025
Los futbolistas argentinos fueron tendencia en el mercado de pases de mediado de 2025. M{as de 200 millones y el sueño de ser parte de la selección de Lionel Scaloni
Alejando Garnacho: La gran novela
En la Premier League, El BIchito es de los perfiles más conocidos y polémicos. dejó el Manchester United por 46 millones para unirse al Chelsea con Facundo Buonanotte, que llegó del Brighton.
Franco Mastantuono: El chico de la Casa Blanca
La joya del fútbol argentino se fue al Real Madrid desde River Plate a cambio de 46 millones de euros. A la liga española también llegaron Valentín Gómez al Real Betis y Thiago Almada junto a Nico González, en Deadline Day, al Atlético de Madrid.
Bundesliga: Récord de argentinos
Claudio Echeverri y Ezequiel Equi Fernández llegaron al Bayern 04 Leverkusen en búsqueda de minutos y de su reconstrucción. Aaron Anslemino fue parte de una transferencia entre Chelsea y Borussia Dortmund: Debutó y se fue ovacionado.
El Colo Barco genera tendencias: Se mueve la Ligue 1
Facundo Medina llegó el Marsella para hacer cupla junto a Leonardo Balerdi. Junto a el Colo, Enzo Panichelli firmó contrato con el Racing de Estrasburgo.
El delantero sueco llegó al equipo de Anfiled y quedó en el podio de las compras más caras de la historia. Además, en el vigente mercado de pases, Liverpool ubicó a dos futbolistas en el top 10.
Audiencia clave en CONMEBOL por los incidentes en el Libertadores de América. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 15:00 horas de forma presencial. Ambos clubes volverán a presentar sus descargos a la espera de una sanción
Lionel Messi, el crack de la Albiceleste campeona del Mundo y bicampeona de América, arribó este lunes por la tarde al país para sumarse a los entrenamientos de la Selección Argentina.
El director técnico del la selección argentina habló sobre el duro fútbol argentino, la importancia del ritmo competitivo, que pasará con aquellos que jueguen en ligas menores y más.
El Rojo expuso su alegato en Luque por los incidentes que provocaron la suspensión del partido de Copa Sudamericana. La Confederación analiza cuatro escenarios de sanción.
Salta: cuándo llega el frío y la posible caída de agua nieve, según el pronóstico extendido
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.
Desde este lunes, el IPS deja de emitir órdenes en papel
Los afiliados deberán gestionar sus consultas médicas únicamente a través de la aplicación oficial de la obra social, lo que generó preocupación entre quienes no usan celulares o internet.
Enrique Cornejo cargó contra Zapata y pidió investigar su rol en el “lobby tabacalero”
El senador provincial aseguró que el diputado justificó fallos judiciales que beneficiaron a una tabacalera y causaron pérdidas millonarias a ARCA.
La medida de la Municipalidad de Salta alcanza al traslado de personas con discapacidad, en rehabilitación, tratamiento médico, terapias de recuperación y asistencia a centros educativos. La exención es anual, del 100% y puede renovarse. El trámite se realiza en el CCM y las oficinas de Rentas 25 de Mayo 846.
La Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio acordaron cómo se trabajará durante la celebración del Milagro. Además acrodaron la modalidad laboral para el Día del Empleado de Comercio.