Industrias salteñas en alerta: sobrecostos y rutas en mal estado complican la producción

El vicepresidente de la Unión Industrial de Salta, advirtió que los problemas de transporte, tasas elevadas y volatilidad del mercado interno afectan seriamente a las empresas salteñas.Salta02/09/2025Agustina Tolaba
Salta enfrenta un escenario económico desafiante para su industria, según advirtió por Aries el vicepresidente de la Unión Industrial de Salta, Julio Fazio. El dirigente sostuvo que la provincia, que en los últimos años vivió un boom por la minería de litio, hoy siente los efectos de la caída de los precios internacionales y de las dificultades logísticas que enfrenta la producción local.
“Desde nuestro lugar geográfico, uno de los temas principales es la logística. Estamos a 1.300 km del puerto más cercano y muchas veces los sobrecostos se deben al mal estado de las rutas, que son principalmente nacionales”, señaló Fazio.
El dirigente explicó que la situación del mercado interno también impacta de manera directa en la actividad industrial de la provincia. “La realidad que vemos es compleja y se profundizó en los últimos meses con los aumentos de tasas y la inestabilidad general del país”, afirmó.
Fazio destacó que muchas pymes salteñas, se ven afectadas por estas condiciones, lo que limita el acceso a crédito y encarece la producción. A esto se suma la incertidumbre política, ya que los procesos electorales generan “impases y turbulencias” que complican la planificación industrial.
“Como industriales asumimos roles de comunicación y propuesta. Buscamos llevar a la práctica un nuevo contrato productivo que ponga a la industria como sector en valor, porque genera empleo de calidad en toda la provincia y el país”, sostuvo.
El vicepresidente de la Unión Industrial de Salta subrayó que, pese a los desafíos, los empresarios mantienen cierta esperanza de que, una vez finalizado el período electoral, se pueda definir un rumbo claro para la economía y la industria local.
