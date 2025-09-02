El viento no da tregua: Salta bajo alerta amarilla por segundo día consecutivo

Al igual que ayer lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este martes una alerta amarilla por fuertes vientos que podrían alcanzar ráfagas de hasta 90 km/h.

Salta02/09/2025Ivana ChañiIvana Chañi

91354-los-vientos-estacionales-pueden-ocasionar-problemas-en-la-salud

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para este martes 2 de septiembre, lo que marca el segundo día consecutivo de esta advertencia.

El fenómeno afectará a la zona de Cafayate, San Carlos y sus municipios aledaños, donde se espera que los vientos alcancen velocidades de entre 50 y 70 km/h, con la posibilidad de ráfagas que superen los 90 km/h en las áreas más elevadas.

multimedia.normal.af537b04ac8d40be.bm9ybWFsLndlYnA%3DEn Salta, septiembre arranca con alerta amarilla por viento

Las autoridades de la Subsecretaría de Defensa Civil recomiendan a la población extremar las precauciones, asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento y evitar transitar por zonas de riesgo. 

WhatsApp Image 2025-09-02 at 07.31.41

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail