El viento no da tregua: Salta bajo alerta amarilla por segundo día consecutivo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para este martes 2 de septiembre, lo que marca el segundo día consecutivo de esta advertencia.

El fenómeno afectará a la zona de Cafayate, San Carlos y sus municipios aledaños, donde se espera que los vientos alcancen velocidades de entre 50 y 70 km/h, con la posibilidad de ráfagas que superen los 90 km/h en las áreas más elevadas.

Las autoridades de la Subsecretaría de Defensa Civil recomiendan a la población extremar las precauciones, asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento y evitar transitar por zonas de riesgo.