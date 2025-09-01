Celulosa Argentina entró en concurso de acreedores

Celulosa Aregntina (CELU) comunicó este lunes a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que se presentó en concurso preventivo de quiebra.

El 30 de julio había paralizado la actividad de sus plantas industriales ubicadas en Capitán Bermúdez y Zárate debido al deterioro del capital de trabajo, es decir el dinero disponible para financiar las operaciones diarias, sueldos, la compra de insumos y otros gastos corrientes.

La empresa informó en su balance pérdidas por $ 172.634 millones a partir de una caída de ingresos de 44%, y un patrimonio neto negativo de $ 23.744 millones,. Esta situación la convierte en una compañía en condición de “quiebra técnica”.

La empresa contrató a la Consultora Valo Columbus para reestructurar su deuda e incluso captar nuevos socios.

Celulosa se enfrenta a dificultades financieras desde septiembre del año pasado, cuando, como consecuencia de la caída de ventas y la pérdida de competitividad, decidió cerrar el aserradero de pino que tenía en la localidad correntina de Garruchos, a la vez que despidió a sus 70 empleados.

Con información de Noticias Argentinas/Bloomberg/El Cronista