Tras ataque israelí, rebeldes hutíes detienen a empleados de la ONU en Yemen

Los rebeldes hutíes detuvieron este domingo a 11 empleados de la ONU tras haber allanado sus instalaciones, indicó el enviado de la organización para Yemen, Hans Grundberg.

"Condeno enérgicamente la nueva ola de detenciones arbitrarias de personal de la ONU ocurrida hoy en Saná y Hodeida (...) así como el allanamiento forzoso a las instalaciones de la ONU y la confiscación de sus bienes", declaró Grundberg en un comunicado, en el que exigió la liberación inmediata e incondicional.

En un comunicado, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU señaló que las oficinas de esta agencia en Saná "fueron tomadas por las fuerzas de seguridad locales que detuvieron a un miembro del personal".

También dijo que se registraron "informaciones de más detenciones en otras regiones" y que es "urgente buscar información" de las autoridades hutíes, que tomaron la capital Saná en 2014 y ahora controlan amplias partes de Yemen.

"La arbitraria detención de personal humanitario es inaceptable. El cuidado y la seguridad del personal es esencial para llevar a cabo el trabajo humanitario que salva vidas", lamentó el PMA.

Este sábado, los rebeldes anunciaron la muerte de su "jefe de gobierno", Ahmad Ghaleb al Rahwi, y de "varios de sus ministros" en un ataque israelí en la capital yemení Saná el jueves pasado.

Una década de guerra civil ha sumido a Yemen en una de las peores crisis humanitarias del mundo, con más de la mitad de la población con necesidad de ayuda.

Con información de afp/reuters/ap