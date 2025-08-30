San Lorenzo y Huracán igualaron 0 a 0

Clásico caliente: hinchas de Huracán vandalizaron con pintura un mural de San LorenzoDeportes30/08/2025
Varios murales de San Lorenzo aledaños al Nuevo Gasómetro fueron intervenidos por fanáticos de Huracán durante la madrugada.
En el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo y Huracán de Parque Patricios empataron 0 a 0. El Globo jugó gran parte del encuentro con uno menos.Deportes30/08/2025
San Lorenzo no pudo aprovechar la superioridad numérica ante Huracán de Parque Patricios y se tuvo que conformar con un empate sin goles
El Globo pudo aguantar más de una hora con uno menos por la expulsión de Luciano Giménez, e incluso tuvo situaciones claras para llevarse un triunfo que hubiese sido histórico.
El delantero del Globo vio la tarjeta roja a los 26 minutos del primer tiempo sobre Ignacio Perruzzi. Esto obligó a los jugadores del equipo de Parque Patricios a replegarse para intentar sostener el empate, lo que se presentaba como un verdadero desafío.
San Lorenzo reclamó penal ante Huracán, pero el pedido no fue validado por el offside previo en la jugada. ¡Así lo marcaron las líneas del VAR!
El piloto argentino largará decimosexto en la carrera principal del Gran Premio de Países Bajos. "Ellos saben lo que hacen. Cuando tenés un auto adelante a 2 segundos, perdés mucha carga y se siente mucho", dijo.
Tras terminar último en la práctica libre de este sábado, el argentino no pudo pasar a la segunda sesión de clasificación.
En la octava fecha Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 horas, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.
"Tendríamos que haber obtenido más de lo que obtuvimos", dijo el entrenador, en relación a la calidad del plantel que conduce.
El partido tendrá lugar en el estadio José Maria Minella desde las 14.30 horas del domingo.
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
Seguridad Vial, Vialidad Provincial y Tránsito del municipio Capital realizan acciones conjuntas.
El vocero presidencial dijo que las grabaciones forman parte de una operación de desinformación destinada a desestabilizar al Gobierno. “Sería la primera vez que se graba a un funcionario en la Casa Rosada”, advirtió.
Filtraron un breve clip de la hermana del Presidente pidiendo "unidad" en la interna libertaria. Advierten que sería "la puntita" de más material por venir.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por vientos intensos. Se esperan ráfagas de hasta 120 km/h en la zona de la cordillera salteña.