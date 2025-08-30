San Lorenzo y Huracán igualaron 0 a 0

San Lorenzo no pudo aprovechar la superioridad numérica ante Huracán de Parque Patricios y se tuvo que conformar con un empate sin goles



El Globo pudo aguantar más de una hora con uno menos por la expulsión de Luciano Giménez, e incluso tuvo situaciones claras para llevarse un triunfo que hubiese sido histórico.

El delantero del Globo vio la tarjeta roja a los 26 minutos del primer tiempo sobre Ignacio Perruzzi. Esto obligó a los jugadores del equipo de Parque Patricios a replegarse para intentar sostener el empate, lo que se presentaba como un verdadero desafío.

San Lorenzo reclamó penal ante Huracán, pero el pedido no fue validado por el offside previo en la jugada. ¡Así lo marcaron las líneas del VAR!

Con información de Los Andes