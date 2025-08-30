No prender fuego: Advierten sobre el riesgo extremo de incendios forestales

Las condiciones meteorológicas actuales, con baja humedad y fuertes vientos, favorecen la rápida propagación del fuego.

Salta30/08/2025

Ante el pronóstico del tiempo para hoy, sábado 30 de agosto, con máximas de 26 grados en Capital y alertas por fuertes vientos en la Puna y Valles Calchaquíes —con ráfagas de hasta 120 km/h en algunas zonas—, la Subsecretaría de Defensa Civil intensifica la campaña de prevención. Las autoridades advierten sobre el riesgo elevado de incendios forestales y de pastizales debido a la baja humedad, la sequedad de la vegetación y las ráfagas de viento.

Desde el organismo se recomienda a la población no prender fuego en lugares descampados, evitar la quema de basura, pasto o restos de poda, y no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos. Se recuerda que los incendios ponen en riesgo la vida de personas y animales, además de provocar pérdidas materiales y daños irreparables al medio ambiente.

En caso de ver humo o fuego, se insta a la comunidad a llamar de inmediato al 911, o en el caso de Capital al 105, para reportar la emergencia.

