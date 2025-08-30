No prender fuego: Advierten sobre el riesgo extremo de incendios forestales

Barrios sin agua por obras de Aguas del Norte
Aguas del Norte informó sobre un corte programado de agua que afectará a varios barrios de la capital salteña. La interrupción del servicio se debe a trabajos de renovación en la red de acueductos.
Las condiciones meteorológicas actuales, con baja humedad y fuertes vientos, favorecen la rápida propagación del fuego.
Ante el pronóstico del tiempo para hoy, sábado 30 de agosto, con máximas de 26 grados en Capital y alertas por fuertes vientos en la Puna y Valles Calchaquíes —con ráfagas de hasta 120 km/h en algunas zonas—, la Subsecretaría de Defensa Civil intensifica la campaña de prevención. Las autoridades advierten sobre el riesgo elevado de incendios forestales y de pastizales debido a la baja humedad, la sequedad de la vegetación y las ráfagas de viento.
Desde el organismo se recomienda a la población no prender fuego en lugares descampados, evitar la quema de basura, pasto o restos de poda, y no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos. Se recuerda que los incendios ponen en riesgo la vida de personas y animales, además de provocar pérdidas materiales y daños irreparables al medio ambiente.
En caso de ver humo o fuego, se insta a la comunidad a llamar de inmediato al 911, o en el caso de Capital al 105, para reportar la emergencia.
El Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Salta dio a conocer las fechas para el pago de los haberes correspondientes a agosto. El cronograma comenzó hoy, 30 de agosto, y se extenderá hasta el 3 de septiembre.
El Servicio Meteorológico Nacional informa el pronóstico para Salta capital este sábado 30 de agosto. La jornada se presenta con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por vientos intensos. Se esperan ráfagas de hasta 120 km/h en la zona de la cordillera salteña.
El gobernador Gustavo Sáenz usó su red social Facebook para cuestionar la decisión de la Agencia Nacional de Discapacidad.
La Municipalidad informó el esquema de operativos para garantizar la seguridad vial durante las ceremonias religiosas previstas en la Catedral.
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
Camiones cisterna y puestos de hidratación se desplegaron en Salta para que peregrinos y vecinos no falten a la hidratación durante los eventos religiosos.
La secretaria general de Presidencia ya había sido mencionada en otras grabaciones, pero aún no se había escuchado material adjudicado a ella sino sólo a Diego Spagnuolo.
El mandatario salteño se refirió así al reclamo permanente de la provincia por esta ruta, obra que Nación reanudó recientemente por el compromiso adquirido. “Avanza a paso lento, pero me prometieron que se lo harán con mayor fuerza y como corresponde", dijo.
El vocero presidencial dijo que las grabaciones forman parte de una operación de desinformación destinada a desestabilizar al Gobierno. “Sería la primera vez que se graba a un funcionario en la Casa Rosada”, advirtió.