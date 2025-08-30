Alerta naranja por fuertes vientos en Salta: Ráfagas de hasta 120 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió hoy, sábado 30 de agosto, una alerta naranja por la presencia de vientos de gran intensidad. La medida afecta a varias localidades de Salta, con especial foco en las regiones de montaña.

Según la información oficial, las zonas de Los Andes, La Poma, Molinos, Cachi, Cafayate y San Carlos, así como sus municipios aledaños, son las más afectadas por el fenómeno. En la región de la cordillera, se esperan vientos con velocidades que oscilan entre 60 y 90 km/h, y se prevé que las ráfagas puedan superar los 120 km/h.

Para el resto de las localidades bajo la alerta, el viento se mantendrá con menor intensidad, de 35 a 50 km/h, aunque se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Las autoridades solicitan a los residentes de las áreas mencionadas tomar las precauciones necesarias ante la situación.