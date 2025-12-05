Aumento de taxis y remises: se oficializó la apertura de la consulta pública

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) de Salta lanzó formalmente un procedimiento de consulta pública para analizar un pedido de recomposición de las tarifas del servicio impropio, es decir, taxis y remises de la ciudad de Salta.

La medida quedó establecida en la Resolución AMT Nº 509/25, publicada este viernes 5 de diciembre de 2025 en el Boletín Oficial, en el marco del expediente AMT Nº 238-73699/25, caratulado “Solicitud de readecuación tarifaria servicio impropio de la Ciudad de Salta”.

Según se detalla en la resolución, distintos actores del sistema de taxis y remises solicitaron una readecuación de las tarifas vigentes en la capital salteña. Ante esto, el Directorio de la AMT consideró que están dadas las condiciones para habilitar un procedimiento de revisión tarifaria para el sector.

En los considerandos se recuerda que el Reglamento del Servicio establece que las tarifas deben reflejar el costo económico real de la prestación, permitir a los licenciatarios cubrir costos de operación, inversión, impuestos y una utilidad razonable, pero sin trasladar a los usuarios los costos derivados de ineficiencias o imprevisiones de los prestadores.

Como paso previo a cualquier definición sobre un posible aumento, la AMT resolvió convocar a un Procedimiento de Documento de Consulta Pública, con el objetivo de conocer la opinión de los usuarios y de todos los sectores involucrados en el sistema de transporte impropio de la ciudad. Este mecanismo se enmarca en lo previsto por la Ley Nº 7322 y en los artículos 42 de la Constitución Nacional y 31 de la Constitución Provincial, en materia de participación y defensa de los consumidores.

Cómo y dónde participar de la consulta

El Documento de Consulta estará disponible para tomar vista en la sede de la AMT, ubicada en Santiago del Estero 2245, 4º piso, oficina 28, ciudad de Salta, en el horario de 8 a 14.

Los interesados podrán revisar el expediente y extraer fotocopias (a su cargo) durante el plazo de cinco (5) días hábiles administrativos, contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria.

Durante ese mismo plazo, quienes lo deseen podrán presentar por escrito observaciones, opiniones y comentarios sobre la propuesta de recomposición tarifaria, acompañando la documentación que consideren pertinente. Las presentaciones deberán ingresarse por la Mesa de Entradas de la AMT en la misma dirección.

El Directorio de la Autoridad Metropolitana de Transporte deberá luego dictar una resolución definitiva, fundada en derecho, en la que se valorarán las pruebas y se considerarán expresamente todos los argumentos presentados, incluyendo eventuales votos disidentes dentro del propio organismo.

Notificaciones y alcances

La Resolución AMT Nº 509/25 dispone además que la convocatoria sea notificada a:

Las Cámaras Legislativas de la Provincia.

La Municipalidad de la ciudad de Salta.

Las asociaciones y agrupaciones de taxis y remises.

La Secretaría de Defensa del Consumidor de la Provincia.

Asimismo, se ordena publicar la convocatoria por un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia y por un (1) día en un diario de circulación en la ciudad de Salta.

Las decisiones finales que adopte la AMT en este procedimiento serán recurribles en los términos previstos por la ley de creación del organismo y sus reglamentaciones.

De esta manera, se abre formalmente un espacio de participación para usuarios, choferes, propietarios y demás actores del sistema de taxis y remises, en el marco del debate por una posible actualización de las tarifas del servicio en la ciudad de Salta.