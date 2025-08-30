Trámites de DNI y pasaporte en los barrios Constitución y Santa Cecilia

Desde el lunes la atención comenzará a partir de las 9 de la mañana, con la entrega de 120 turnos por orden de llegada. Los vecinos podrán realizar trámites de DNI y pasaporte.

Salta30/08/2025

El Registro Civil, organismo que depende del Ministerio de Gobierno de la provincia, lleva adelante un trabajo conjunto con la Municipalidad de Salta con el objetivo de acercar los trámites identificatorios a los vecinos de distintos barrios de la Capital. En este marco, el lunes 1 y el martes 2 de setiembre, el móvil del organismo estará en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Constitución, ubicado en calle Juan Manuel Estrada y pasaje S/N.

El operativo continuará del miércoles 3 al viernes 5 en el CIC del barrio Santa Cecilia, sito en Artidorio Cresseri 418.

En todas las jornadas, a partir de las 9 de la mañana, se entregarán 120 turnos para la atención por orden de llegada.

Los vecinos podrán gestionar nuevos ejemplares de DNI, cambios de domicilio, actualizaciones de mayores y menores, así como también tramitar pasaportes.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y el exprés, $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención del pago, según la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) junto a ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben efectuarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Cabe destacar que el Registro Civil trabaja los 365 días del año para garantizar la atención de los trámites identificatorios y registrales de la ciudadanía.

