Sáenz, en Urundel: "Todos los municipios tienen derecho a las mismas oportunidades"

El gobernador Gustavo Sáenz entregó una retropala al municipio de Urundel para fortalecer la ejecución de obras de infraestructura urbana. También instrumentos musicales para que la banda infantojuvenil del pueblo siga creciendo.

“Es mi compromiso con toda la provincia: inversión federal para que todos tengan las mismas oportunidades”, afirmó el mandatario durante la entrega al intendente Víctor Germán Caraita.

La nueva maquinaria, que combina las funciones de excavadora y cargadora frontal, reemplazará a un equipo obsoleto y será fundamental para que el municipio ejecute tareas esenciales como el mantenimiento de calles y la reparación de cañerías de agua y cloacas y brinde otros servicios a la comunidad.

“No somos lo que decimos con discursos lindos, sino que en realidad somos lo que hacemos, y la gente reconoce eso”, afirmó el gobernador, detallando que su gestión ha impulsado más de 2.500 obras con un criterio federal en toda la provincia. “Todos los municipios tienen el mismo derecho a tener las mismas oportunidades”, aseguró.

“Trabajamos sin descanso por nuestro norte históricamente olvidado", indicó el gobernador quien está recorriendo los departamentos Orán y San Martín.

Sáenz también se refirió a las dificultades económicas que atraviesa el país, mencionando los recortes del gobierno nacional y el impacto que tienen en el mantenimiento de rutas nacionales como la 34.

En este sentido, reafirmó su compromiso de “pelear por lo que nos corresponde sin necesidad de estar con la mano extendida en Buenos Aires pidiendo limosna, cuando en realidad somos una provincia rica”.

Por su parte, el intendente Caraita agradeció la gestión provincial, remarcando que “es una realidad tener esta máquina que tanta falta nos hace”.

El secretario del Interior, Javier Diez Villa, explicó que la entrega se enmarca en la política de equipamiento a los municipios, facilitando que puedan cumplir con su rol.

Además de la retropala, el gobierno provincial, a través de la Secretaría del Interior, hizo posible la entrega de un conjunto de instrumentos a la banda de música infanto-juvenil “José Luis Rodríguez”, compuesta por 35 niños y jóvenes.

Al respecto, el secretario Diez Villa señaló que el propósito es poner en valor las habilidades de los chicos, proporcionando las herramientas necesarias para su desarrollo artístico. La entrega incluyó xilofones, trompetas, trombones, redoblantes, bombos, clarinetes, saxofones y otros elementos esenciales para la orquesta.



El intendente Caraita subrayó la importancia de esta iniciativa para mantener a los jóvenes alejados de la calle, destacando que es la primera banda municipal de su tipo. “Nos llena de orgullo seguir apostando en los jóvenes y en los niños, que son el futuro”, expresó.

Por su parte, el profesor de la banda, Miguel Ángel Segundo, comentó que el proyecto se afianza en la comunidad, y que los niños están asumiendo este desafío con gran responsabilidad y el apoyo de sus padres. “Nuestro objetivo es que todos los chicos se acerquen a la música, a este hermoso arte”, dijo.

Una de las mamás, Esther, cuyo hijo con autismo toca el saxo, resumió el impacto personal y social de la banda: “Mi hijo tiene una discapacidad, pero los chicos no tienen limitaciones. Mi hijo no se limita a nada”.

De la entrega participó también la diputada Gloria Seco, otras autoridades comunales y la comunidad de Urundel.