En la festividad en honor a Santa Rosa de Lima, el pueblo participó de las celebraciones religiosas, el tradicional desfile y procesión.
Sáenz, en Urundel: "Todos los municipios tienen derecho a las mismas oportunidades"
El mandatario provincial convocó a la unión de todos los salteños para demandar “lo que nos corresponde, sin necesidad de estar con la mano extendida en Buenos Aires pidiendo limosna, cuando en realidad somos una provincia rica”.Municipios30/08/2025
El gobernador Gustavo Sáenz entregó una retropala al municipio de Urundel para fortalecer la ejecución de obras de infraestructura urbana. También instrumentos musicales para que la banda infantojuvenil del pueblo siga creciendo.
“Es mi compromiso con toda la provincia: inversión federal para que todos tengan las mismas oportunidades”, afirmó el mandatario durante la entrega al intendente Víctor Germán Caraita.
La nueva maquinaria, que combina las funciones de excavadora y cargadora frontal, reemplazará a un equipo obsoleto y será fundamental para que el municipio ejecute tareas esenciales como el mantenimiento de calles y la reparación de cañerías de agua y cloacas y brinde otros servicios a la comunidad.
“No somos lo que decimos con discursos lindos, sino que en realidad somos lo que hacemos, y la gente reconoce eso”, afirmó el gobernador, detallando que su gestión ha impulsado más de 2.500 obras con un criterio federal en toda la provincia. “Todos los municipios tienen el mismo derecho a tener las mismas oportunidades”, aseguró.
“Trabajamos sin descanso por nuestro norte históricamente olvidado", indicó el gobernador quien está recorriendo los departamentos Orán y San Martín.
Sáenz también se refirió a las dificultades económicas que atraviesa el país, mencionando los recortes del gobierno nacional y el impacto que tienen en el mantenimiento de rutas nacionales como la 34.
En este sentido, reafirmó su compromiso de “pelear por lo que nos corresponde sin necesidad de estar con la mano extendida en Buenos Aires pidiendo limosna, cuando en realidad somos una provincia rica”.
Por su parte, el intendente Caraita agradeció la gestión provincial, remarcando que “es una realidad tener esta máquina que tanta falta nos hace”.
El secretario del Interior, Javier Diez Villa, explicó que la entrega se enmarca en la política de equipamiento a los municipios, facilitando que puedan cumplir con su rol.
Además de la retropala, el gobierno provincial, a través de la Secretaría del Interior, hizo posible la entrega de un conjunto de instrumentos a la banda de música infanto-juvenil “José Luis Rodríguez”, compuesta por 35 niños y jóvenes.
Al respecto, el secretario Diez Villa señaló que el propósito es poner en valor las habilidades de los chicos, proporcionando las herramientas necesarias para su desarrollo artístico. La entrega incluyó xilofones, trompetas, trombones, redoblantes, bombos, clarinetes, saxofones y otros elementos esenciales para la orquesta.
El intendente Caraita subrayó la importancia de esta iniciativa para mantener a los jóvenes alejados de la calle, destacando que es la primera banda municipal de su tipo. “Nos llena de orgullo seguir apostando en los jóvenes y en los niños, que son el futuro”, expresó.
Por su parte, el profesor de la banda, Miguel Ángel Segundo, comentó que el proyecto se afianza en la comunidad, y que los niños están asumiendo este desafío con gran responsabilidad y el apoyo de sus padres. “Nuestro objetivo es que todos los chicos se acerquen a la música, a este hermoso arte”, dijo.
Una de las mamás, Esther, cuyo hijo con autismo toca el saxo, resumió el impacto personal y social de la banda: “Mi hijo tiene una discapacidad, pero los chicos no tienen limitaciones. Mi hijo no se limita a nada”.
De la entrega participó también la diputada Gloria Seco, otras autoridades comunales y la comunidad de Urundel.
Oyente de Aries expresó su indignación por la alarmante falta de higiene que encontró en la zona de catamaranes del dique Cabra Corral.
Equipos municipales, Defensa Civil, Aguas del Norte, personal de la Municipalidad de la Ciudad de Salta y vecinos trabajaron de manera conjunta para apagar los focos generados en diferentes lugares del municipio. San Lorenzo Chico y La Ciénega fueron los lugares mas afectados.
El acto de apertura de la Feria se realizará a horas 18 en el complejo deportivo Martín Miguel de Güemes de la ciudad norteña. La feria se desarrollará desde hoy hasta el domingo 24 de agosto, con la participación de 400 emprendedores de toda la provincia.
La inscripción digital estará disponible hasta el 15 de septiembre y permitirá acceder a capacitaciones en más de una decena de disciplinas creativas y productivas.
La exdirectora de la Mujer, dos empleadas y el hijo de una de ellas serán juzgadas por el delito de concusión. La evidencia indica que pedían un retorno de 10 mil pesos a mujeres que ingresaban al plan, destinado a mujeres y personas LGBTI+.
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
Camiones cisterna y puestos de hidratación se desplegaron en Salta para que peregrinos y vecinos no falten a la hidratación durante los eventos religiosos.
La secretaria general de Presidencia ya había sido mencionada en otras grabaciones, pero aún no se había escuchado material adjudicado a ella sino sólo a Diego Spagnuolo.
El mandatario salteño se refirió así al reclamo permanente de la provincia por esta ruta, obra que Nación reanudó recientemente por el compromiso adquirido. “Avanza a paso lento, pero me prometieron que se lo harán con mayor fuerza y como corresponde", dijo.
El vocero presidencial dijo que las grabaciones forman parte de una operación de desinformación destinada a desestabilizar al Gobierno. “Sería la primera vez que se graba a un funcionario en la Casa Rosada”, advirtió.