[VIDEO] Sáenz criticó la falta de "sensibilidad y humanidad" en la quita de beneficios por discapacidad

A través de una publicación en la red social Facebook, el gobernador Gustavo Sáenz expresó su preocupación por la decisión de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) de suspender una pensión por invalidez. La medida, según el mandatario, también dejó al afectado sin cobertura de salud.

En su posteo, Sáenz afirmó que si bien el equilibrio fiscal es importante, no puede ir por encima de la "sensibilidad y la humanidad". El gobernador aseguró que detrás de cada número "hay personas, familias y sueños que no pueden esperar".

Además, el mandatario provincial hizo un llamado a los salteños que atraviesan una situación similar para que se comuniquen con él. Sáenz se comprometió a ocuparse personalmente de cada caso para que tengan una respuesta y aseguró que su compromiso es defender y acompañar a los ciudadanos de la provincia.