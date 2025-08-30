El piloto argentino largará decimosexto en la carrera principal del Gran Premio de Países Bajos. "Ellos saben lo que hacen. Cuando tenés un auto adelante a 2 segundos, perdés mucha carga y se siente mucho", dijo.
Franco Colapinto en la F1: Largará 16º en el Circuito de Países Bajos
Tras terminar último en la práctica libre de este sábado, el argentino no pudo pasar a la segunda sesión de clasificación.Deportes30/08/2025
El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, quedó eliminado de la primera clasificación del Gran Premio de Países Bajos y largará desde el puesto 16 de la carrera principal del domingo.
Tras sus irregulares presentaciones en lo que fueron las prácticas libres, el oriundo de Pilar no pudo repuntar en esta clasificación y terminó en el puesto 16, por encima del alemán Nicolas Hulkenberg de Kick, el francés Esteban Ocon y Oliver Bearman, ambos de Haas, y el británico Lance Stroll de Aston Martin que abandonó antes del final.
El joven piloto argentino cerró su última vuelta con un agónico puesto 15 que lo colocaba en la próxima sesión pero el japonés de Red Bull, Yuki Tsunoda, fue más rápido, lo superó y terminó clasificando, desplazando al pilarense al decimosexto lugar.
El piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, se quedó con la pole position para lo que será este domingo la carrera principal del Gran Premio de Países Bajos.
Con un tiempo de 1:08.662, el piloto australiano terminó por encima de su compañero británico Lando Norris y el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen.
Con información de Noticias Argentinas
