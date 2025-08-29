Este fin de semana, festejan el Día del Niño en los Paseos Artesanales

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia Cultura Activa, invita a recorrer este fin de semana los Paseos Artesanales, una propuesta que combina arte, cultura y producción local en el macrocentro de la ciudad.

Los puestos funcionarán de 10 a 21 horas en los tradicionales espacios: Paseo Balcarce, Paseo de los Poetas y plaza Güemes.

En esta ocasión, se sumará un festejo especial por el Día del Niño. El domingo 31 de agosto, a las 16 horas en plaza Güemes (calle Mitre), los más pequeños podrán participar de una jornada recreativa con talleres de pintura, porcelana fría y confección de ropa de Barbie, además de juegos, sorteos y múltiples sorpresas.

Quienes deseen participar de los talleres deberán inscribirse previamente comunicándose al WhatsApp 387-5762529.

Los Paseos Artesanales funcionarán este fin de semana en los siguientes días y horarios: