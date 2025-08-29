Este fin de semana, festejan el Día del Niño en los Paseos Artesanales

Maratón de Hirpace: SAETA habilita el boleto gratuito para corredores
La actividad solidaria tendrá lugar este domingo 31 de agosto. El beneficio para los participantes regirá de 8 a 13 horas, informó la empresa.
Talleres, juegos y sorpresas en Plaza Güemes, Paseo Balcarce y Paseo de los Poetas, con atención especial a los más pequeños.Salta29/08/2025
La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia Cultura Activa, invita a recorrer este fin de semana los Paseos Artesanales, una propuesta que combina arte, cultura y producción local en el macrocentro de la ciudad.
Los puestos funcionarán de 10 a 21 horas en los tradicionales espacios: Paseo Balcarce, Paseo de los Poetas y plaza Güemes.
En esta ocasión, se sumará un festejo especial por el Día del Niño. El domingo 31 de agosto, a las 16 horas en plaza Güemes (calle Mitre), los más pequeños podrán participar de una jornada recreativa con talleres de pintura, porcelana fría y confección de ropa de Barbie, además de juegos, sorteos y múltiples sorpresas.
Quienes deseen participar de los talleres deberán inscribirse previamente comunicándose al WhatsApp 387-5762529.
Los Paseos Artesanales funcionarán este fin de semana en los siguientes días y horarios:
La Municipalidad informó el esquema de operativos para garantizar la seguridad vial durante las ceremonias religiosas previstas en la Catedral.
La Comisión del Concejo Deliberante inició el análisis de las postulaciones. Se registraron impugnaciones y presentaciones fuera de término.
La convocatoria fue a partir de las nueve, por lo que se desplegará un amplio operativo de tránsito para resguardar la seguridad.
La Promoción LVIIº completó su capacitación con énfasis en disciplina, vocación de servicio y prácticas profesionales.
El dispositivo se implementará este viernes desde las nueve en el centro de la ciudad, con cortes y filtros en las inmediaciones de la Catedral, donde se espera una masiva participación escolar.
La ministra de Educación destacó que la selección dejará de hacerse por antigüedad y adelantó que los concursos alcanzarán a nivel inicial y secundario.
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
Guada Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista, comunicó que no ocupará la banca vacante en el Concejo Deliberante de Salta.
El ministerio de Salud envió una orden para que estén listos para recibir a miles de soldados heridos. El plan prevé un escenario en el que Francia será la retaguardia de un conflicto generalizado en Europa.
El viernes 29 de agosto será día inhábil en los tribunales salteños, en conmemoración del Día del Abogado, establecido como feriado judicial desde 1967.