De Rivadavia a las coimas en ANDIS: El eterno retorno de la corrupción en Argentina

Aguas del Norte garantiza agua potable en el Milagrito y festividad del Milagro
Camiones cisterna y puestos de hidratación se desplegaron en Salta para que peregrinos y vecinos no falten a la hidratación durante los eventos religiosos.
Laura Colivadino Navarro, en su columna en Aries, repasó los hechos de corrupción que marcaron, y marcan, a la historia argentina. Pactos espurios hasta el 3% de Karina Milei.Sociedad29/08/2025Ivana Chañi
La historiadora Laura Colivadino Navarro realizó un punteo sobre casos de corrupción a lo largo de la historia argentina, en el marco de una nueva columna en Aries. Colivadino se refirió al polémico 3% que habría exigido la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El primer caso que la historiadora mencionó fue el de Bernardino Rivadavia, quien, antes de asumir como presidente, tomó un préstamo de un millón de libras esterlinas con la banca Baring Brothers. La deuda, garantizada con tierras públicas a través de la Ley de Enfiteusis, tuvo como objetivo embellecer Buenos Aires. Sin embargo, por los negociados, se liquidaron solo 560 mil libras y se terminaron pagando 12 millones.
Colivadino también recordó el Pacto Roca-Runciman de la Década Infame, un acuerdo con Inglaterra que generó un escándalo político y la muerte de un diputado. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, mencionó la controversia por la compra de pollos con sobreprecio, que además llegaron en mal estado. “Se recrudece la crisis económica como consecuencia y herencia del modelo neoliberal”, señaló la historiadora.
En cuanto a la década de 1990, Colivadino se refirió al “proceso de privatización, completamente cuestionado por la forma en la que se hizo”. También mencionó los sobornos en el Senado, un hecho que se repitió durante el gobierno de Fernando de la Rúa.
La historiadora criticó los casos de corrupción de los gobiernos kirchneristas y, de manera irónica, los más destacados del gobierno de Alberto Fernández, “que dejaron adelantar a ocho personas en la fila del vacunatorio y la famosa fiesta en Olivos”.
Colivadino concluyó que la historia argentina se caracteriza por el “eterno retorno” de la corrupción.
Camiones cisterna y puestos de hidratación se desplegaron en Salta para que peregrinos y vecinos no falten a la hidratación durante los eventos religiosos.
Con un cambio de horario para cuidar a los más pequeños, el Milagrito de los Niños se vivió con la particularidad de su realización por la mañana.
La Dra. Julia Toyos lamentó la baja de miles de pensiones y cuestionó la forma en que ANDIS comunica las auditorías.
Cada 29 de agosto se conmemora el nacimiento de Juan Bautista Alberdi y el aporte de los abogados al Estado de Derecho y la sociedad.
Senadores aprobaron la el proyecto de ley que establece, en automóviles y motocicletas, la prohibición de utilizar escapes libres y sistemas modificados que emitan ruido por arriba de los decibeles permitidos.
Una encuesta realizada entre el 22 y 26 de este mes por la consultora Trespuntoszero muestra el impacto negativo que sufre Milei. Casi el 79% está al tanto del coimasgate. El 62,5% considera que "refleja hechos graves de corrupción".
La ministra de Educación destacó que la selección dejará de hacerse por antigüedad y adelantó que los concursos alcanzarán a nivel inicial y secundario.
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
Guada Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista, comunicó que no ocupará la banca vacante en el Concejo Deliberante de Salta.
El ministerio de Salud envió una orden para que estén listos para recibir a miles de soldados heridos. El plan prevé un escenario en el que Francia será la retaguardia de un conflicto generalizado en Europa.
El viernes 29 de agosto será día inhábil en los tribunales salteños, en conmemoración del Día del Abogado, establecido como feriado judicial desde 1967.