ATP Basilea: Sebastián Báez cayó ante Opelka y sigue sumando derrotas

Nueva derrota de Sebastián Báez. Esta vez, el tenista argentino cayó en la primera ronda del ATP 500 de Basilea frente a Reilly Opelka por 6-3 y 6-4 y se despidió rápido de uno de sus últimos torneos en la temporada. Esta caída, además, sigue engrosando un registro preocupante para el oriundo de Buenos Aires que no encuentra aire en el circuito.

Después de haber salido campeón en el ATP 500 de Río de Janeiro y de haber llegado a las finales del ATP 250 de Santiago de Chile y de Bucarest, la temporada del albiceleste no fue la misma. Desde el comienzo del mes de abril hasta la fecha, solamente obtuvo cinco victorias (vs. Damir Dzuhmur, Nicolai Budkov Kjaer, David Goffin, Pablo Carreño Busta y Zinzhen Zhang) y cayó en ¡17! oportunidades.

Para pasar en limpio, Báez solamente sumó 215 puntos. De hecho, su mejor ranking en la temporada quedó bastante atrás. En enero llegó a ser N°28 del mundo mientras que actualmente se ubica N°44, apenas un puesto arriba del N°45, su peor puesto en el año. Esta posición es la peor en los últimos dos años y medio.

Buscando renovar las sensaciones en el cierre de año, el argentino viajará a París. Allí disputará el Masters 1000 de la capital francesa para luego ir hacia Atenas y competir en el ATP 250 de la ciudad helénica. En este último será uno de los ocho mejores preclasificados, siendo Novak Djokovic el principal atractivo del torneo.

