ATP Basilea: Sebastián Báez cayó ante Opelka y sigue sumando derrotas

Nueva derrota de Sebastián Báez. Esta vez, el tenista argentino cayó en la primera ronda del ATP 500 de Basilea frente a Reilly Opelka por 6-3 y 6-4 y se despidió rápido de uno de sus últimos torneos en la temporada. Esta caída, además, sigue engrosando un registro preocupante para el oriundo de Buenos Aires que no encuentra aire en el circuito.
Después de haber salido campeón en el ATP 500 de Río de Janeiro y de haber llegado a las finales del ATP 250 de Santiago de Chile y de Bucarest, la temporada del albiceleste no fue la misma. Desde el comienzo del mes de abril hasta la fecha, solamente obtuvo cinco victorias (vs. Damir Dzuhmur, Nicolai Budkov Kjaer, David Goffin, Pablo Carreño Busta y Zinzhen Zhang) y cayó en ¡17! oportunidades.
Para pasar en limpio, Báez solamente sumó 215 puntos. De hecho, su mejor ranking en la temporada quedó bastante atrás. En enero llegó a ser N°28 del mundo mientras que actualmente se ubica N°44, apenas un puesto arriba del N°45, su peor puesto en el año. Esta posición es la peor en los últimos dos años y medio.
Buscando renovar las sensaciones en el cierre de año, el argentino viajará a París. Allí disputará el Masters 1000 de la capital francesa para luego ir hacia Atenas y competir en el ATP 250 de la ciudad helénica. En este último será uno de los ocho mejores preclasificados, siendo Novak Djokovic el principal atractivo del torneo.
Franco Colapinto se encuentra en el centro de la polémica en la Fórmula 1. El piloto argentino desobedeció una orden directa de su equipo, Alpine, y adelantó a su compañero Pierre Gasly durante el Gran Premio de Estados Unidos.
n un emotivo encuentro, Tigre y Barracas Central empataron 2-2 por la fecha 13 del Torneo Clausura. Barracas estuvo dos veces arriba, pero Tigre resistió con diez hombres tras la expulsión de Cabrera.
La derrota de Boca por 2-1 ante Belgrano en La Bombonera dejó una complicación extra: el volante Leandro Paredes recibió su cuarta tarjeta amarilla al finalizar el primer tiempo por una infracción sobre Passerini, dejándolo al límite de la suspensión antes del Superclásico contra River del 9 de noviembre.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Un escándalo forzó la suspensión del partido de ida del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. El árbitro Lucas Comesaña lo canceló en el entretiempo cuando el local ganaba 1 a 0.
Snapchat, Roblox, bancos y plataformas educativas sufrieron interrupciones durante varias horas por problemas en la nube de AWS en Virginia, EEUU.
Gremios salteños respaldaron a Sáenz y a sus candidatos, destacando su defensa de los trabajadoresPolítica20/10/2025
Representantes de gremios estatales y privados de Salta expresaron su respaldo al gobernador Sáenz y a sus candidaturas nacionales de Primero Los Salteños, subrayando su defensa por los derechos laborales.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.