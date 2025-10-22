Del 83 al 2025: la historia recuerda que la democracia se defiende votando

Apareció Mariana Lens: la joven argentina estaba bajo resguardo policial en EspañaSociedad22/10/2025
Tras varios días de angustia y una denuncia por desaparición, su familia confirmó que la joven de 26 años se encuentra en buen estado.
A 42 años del regreso a la democracia, historiadora recordó el significado de las elecciones de 1983 y llamó a participar en los comicios de este domingo. "La democracia se sostiene participando", afirmó.
La profesora e historiadora María Laura Colivadino Navarro evocó el histórico octubre de 1983, cuando Raúl Alfonsín cerró su campaña recitando el preámbulo de la Constitución Nacional y selló el regreso de la democracia tras siete años de dictadura.
En su columna habitual en Aries, Colivadino Navarro, destacó que “después de una dictadura, lo único que se podía prometer era democracia” y que aquel mensaje “sigue vigente en cada elección”.
“La democracia se sostiene participando. El voto de cada ciudadano marca la diferencia”, expresó Colivadino Navarro. Recordó que la movilización social de 1983 fue posible porque “la gente perdió el miedo y salió a defender su derecho a elegir”.
La historiadora advirtió que los bajos niveles de participación actuales “perjudican a la democracia como sistema” y llamó a ejercer el voto con responsabilidad.
“Los candidatos son circunstanciales; lo permanente es el compromiso ciudadano”, afirmó.
A 42 años de aquella jornada histórica, Colivadino Navarro insistió en que “defender la democracia hoy es ir a votar”.
Tras celebrar su aniversario, el mandatario liderará la última caravana proselitista de cara a las elecciones del domingo.
Tras el cierre del organismo por decreto en mayo, sus miembros formaron el Instituto Belgraniano de la República Argentina (IBRA) para mantener viva la investigación y difusión de la obra de Manuel Belgrano.
La herramienta, resultado de tres años de trabajo, busca orientar a profesionales e instituciones en la reflexión sobre las masculinidades hegemónicas para impulsar prácticas transformadoras.
En un acto de reparación histórica, el Gobierno oficializó el ascenso de 38 ex soldados conscriptos de la Guerra de Malvinas al grado de Subteniente de Reserva. Estos veteranos combatieron en 1982 como Aspirantes a Oficiales de Reserva.
La entrega de los títulos de propiedad se realizó el sábado pasado en un acto encabezado por el intendente Emiliano Durand en la Casona de Castañares.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
El ingreso del artista generó una mezcla de curiosidad y entusiasmo entre los concursantes. Con su look característico, de campera de peluche y pelo largo y rojo, el líder de Massacre irrumpió en la cocina.
Nueva derrota para el tenis argentino: Sebastián Báez cayó en la primera ronda del ATP 500 de Basilea. El tenista oriundo de Buenos Aires perdió ante el estadounidense Reilly Opelka en sets corridos, 6-3 y 6-4.
Como en las elecciones provinciales del pasado 14 de mayo, no se dispondrá del servicio de transporte de pasajeros gratuitamente como había sido costumbre para otos comicios.
El sector para actividades de dos días y sale a la calle a protestar contra el maltrato y la falta de respuestas del Gobierno nacional en medio de la emergencia y los recortes en salud.