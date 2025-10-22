El Mercado San Miguel cierra este jueves a la tarde por limpieza

Un caso viral con final feliz: apareció el dueño de 'Mora', la perrita labrador rescatada de un canal pluvial ubicado entre San Juan y Gorriti. Luego de una campaña de difusión, el propietario se presentó en el Centro de Adopciones.
El mercado municipal San Miguel informó que el jueves 23 de octubre se realizará una jornada de limpieza profunda en horas de la tarde en el predio de San martín 782 y en el anexo de pasaje Miramar 433, por lo cual dichos espacios solo atenderán hasta las 14 horas.
Durante esta jornada de limpieza profunda se procederá a realizar una tarea exhaustiva en todos los pasillos y puestos del mercado, labor que se efectúa periódicamente, pero con menos frecuencia que la limpieza diaria que tiene el predio. Las labores estarán focalizadas en áreas específicas que requieren más atención. Esta acción forma parte del mantenimiento preventivo para conservar la higiene, el orden y el buen funcionamiento del mercado.
Desde la administración se informa que la atención se normalizará el viernes, retomándose las actividades en sus horarios habituales.
